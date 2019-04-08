Mansur Yavaş, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii’nde kıldı 31 Mart Yerel seçimlerdeCHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıMansur Yavaş, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii’nde kıldı.

31 Mart Yerel seçimlerdeCHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayıMansur Yavaş, sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii’nde kıldı.

Yavaş, Hacı bayram Veli Camii’nde sabah namazını kıldı. Hacı Bayram Veli Hazretlerinin kabrini ziyaret eden Yavaş,burada yaptığı açıklamada, mazbatasını bugünalacağını belirterekhayırlı olmasını diledi.

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