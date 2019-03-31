Mansur Yavaş oyunu kullandı

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, "Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulanların hepsi boştur." dedi.

Yavaş, oyunu Çukurambar semtindeki Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesinde "Cumhuriyet katı" olarak adlandırılan 2. kattaki 4297 nolu sandıkta kullandı.

Oy kullanacağı okula eşi Nursen ve kızı Armağan ile gelen Yavaş, kontrol için nüfus cüzdanlarını görevlilere verdi. Yavaş ailesi, yapılan kontrolün ardından oylarını kullandı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Mansur Yavaş, sonucun Ankaralı hemşehrilerine hayır getirmesini diledi.

Sandıklardan güzel bir sonucun çıkacağına inandığını ifade eden Yavaş, "Seçmenin iradesi en büyük iradedir. Onun dışında konuşulanların hepsi boştur. Maalesef istemediğimiz şekilde bir seçim geçirdik. Projeleri konuşmak yerine... Bu ikinci seçimim ve en düzeysiz seçim olduğunu söyleyebilirim. Bunun cevabını benim yerime seçmenimiz, Ankaralının vicdanı sandıkta verecektir. Önce Ankara'mıza, sonra ülkemize sonuçların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Basın mensuplarına ilgilerinden dolayı teşekkür ederek seçim sürecini CHP Genel Merkezinde takip edeceğini kaydeden Yavaş, okuldan ayrıldı.



