Mansur Yavaş Mamak'ta halkla buluştu

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sahte senet iddialarına ilişkin, "Adamın biri, bana sahte senet verdi. Sahte olduğu mahkemede çıkınca gittim, şikayet ettim. Sahte senedi bana bilerek verdiği için 4 sene hapis yedi. Bu ahlaksızın televizyonda bir sürü pisliği çıktı." dedi.

Mamak Kutludüğün Mahallesi'ndeki Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Yavaş, burada yaptığı konuşmada, Makedonyalı olduğu iddialarına değinerek ailesinin 200 yıldır Ankara'da yaşadığını ve burada büyüdüğünü söyledi.

Yavaş, hakkındaki "sahte senet" iddialarına ilişkin şöyle konuştu:

"Adamın biri, bana sahte senet verdi. Sahte olduğu mahkemede çıkınca gittim, şikayet ettim. Sahte senedi bana bilerek verdiği için 4 sene hapis yedi. Bu ahlaksızın televizyonda bir sürü pisliği çıktı. Mansur Yavaş'ı karalamak için böyle bir adamın arkasında duruyorlar. Kesinleşmiş sahtekarlıktan cezası var. Ben mal beyanını Türkiye'de ilk kez yayınlayan biriyim. Bunlarla bizi karalayamazlar."

Yardıma ihtiyacı olanlara hemşehri kart dağıtacaklarını aktaran Yavaş, "Yardımlar devam edecek. Vereceğimiz karta para yükleyeceğiz. Bu kartları evin kadınlarına vereceğiz. Gidecek, mahallenin bakkalından, esnafından ne lazımsa onu alacak, çoluğunun çocuğunun ihtiyacını karşılayacak. Bir elin verdiğini diğer el görmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yavaş, belediye başkanı seçilmesi durumunda işçi çıkarmayacaklarını vurgulayarak "Kimleri çıkaracağımı da belirteyim. EGO'nun Genel Müdürü, seçim bürosu açıyor, Halk Ekmeğin Müdürü benimle ilgili tweet atıyor. Birçok müdür de işçileri sağa sola gönderiyor. Bunlara hesap sormayan namerttir." diye konuştu.