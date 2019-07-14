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Mansur Yavaş kıyıma başladı! 30'a yakın bürokrata soruşturma

İddiaya göre, 31 Mart yerel seçimleri sonrası kadrolaşma için mobbing uygulamaya başlayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, EGO'da çalışan 30'a yakın bürokrat hakkında siyasi faaliyetlere katıldıkları gerekçesi ile soruşturma başlattı.

14 Temmuz 2019 Pazar 10:17
Mansur Yavaş kıyıma başladı! 30'a yakın bürokrata soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde değişim yapmak için 23 Haziran İstanbul seçimlerini bekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kıyıma başladı.

Belediyede mobbinge devam eden Yavaş yönetimi EGO'da çalışan 30'a yakın bürokrata siyasi faaliyetlere katıldıkları gerekçesi ile soruşturma açtı. Belediye koridorlarında söz konusu bürokratların siyasi faaliyete katılmadıkları, sözde gerekçe ile haklarında soruşturma başlatıldığı iddia ediliyor.

"Mobbing" uyguluyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2 Mayıs’ta Başkan Yavaş'ı ziyaret etmesinin ardından belediyede operasyon için düğmeye basılmış, bazı görevlerde değişiklik yapılmıştı. Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin ardından başta memur olmak üzere belediyede çalışan işçilere mobbing başlattı.

Belediyede görevlendirilen bir iç denetmen 1 Ocak-8 Nisan 2019 tarihleri arasında personelin giriş çıkışlarını mercek altına aldı. Belediye koridorlarında personelde asıl büyük yer değişiminin İstanbul seçimlerinden sonra olacağı konuşuluyordu. 23 Haziran seçimlerinin tamamlanmasının ardından Yavaş ve ekibi çalışanlara karşı harekete geçti.

Siyasi faaliyet bahane

Belediyede başlayan mobbing İstanbul seçimleri sonrası hızlandı. Yavaş yönetimi, EGO'da çalışan 30'a yakın bürokrata siyasi faaliyetlere katıldıkları gerekçesi ile soruşturma açtı. Ancak, soruşturma açılan bürokratların siyasi faaliyette bulunmadıkları iddia ediliyor. Yavaş'ın kendi elemanlarını bu makamlara getirmek için bürokratlara sözde gerekçe ile soruşturma açıldığı belirtiliyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 10:17
  1. İstanbul
  2. chp
  3. kemal kılıçdaroğlu
  4. Ankara
  5. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  6. mobbing
  7. mansur yavaş

YORUM YAZ

  • mansurmansur10 dk önce
    mansur başkan tabiki yapacak akapwli belediyeler her şeyi yapsin normal mansur yaptimi kıyım öylemi hadioradan mansur başkan bur tane akapeli kalmayincaya kadar cıkaracak.
  • kayadorkayador12 dk önce
    BU MILLETE BÖYLE GEREKLI CHP GIBI SECIM YAKLASINCA OY VERIN DIYE SEVECEKSIN KOLTUGA OTURUNCA ACMADAN GÖMECEKSIN DANA GIBI BÖGÜRSÜNLER ERDOGANI BEGENMEYEN SIMDI DANA GIBI BÖGÜRMEYI BEGENSINLER TÜRKIYENIN DENIZI ILE KERIZI BITMEZ HASAN DEGIL TURKOYA BASAN LAZIM BAAAAS CHP BAAAS BU DANALAR BÖGÜRSÜNLER YAKINDA SURIYELILER GIBI CADIRLADA YATACAK BU MILLET DENILEN ZIILLLET.

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