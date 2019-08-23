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Mansur Yavaş kimsesiz çocukları 'ev'lerinden attılar!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, belediye bünyesindeki Çocuk Koruma Evleri’ni kapatma kararı aldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:12
Mansur Yavaş kimsesiz çocukları 'ev'lerinden attılar!

AK Parti döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde anne babası olmayan çocukların barınması için Çocuk Koruma Evleri açıldı. Başkentte kendilerine bakacak kimsesi olmayan çocukların sıcak yuva ortamında kaldığı evlerin 31 Mart Yerel Seçimleri’nde başkan seçilen CHP’li Mansur Yavaş tarafından ‘masraf olduğu’ gerekçesiyle geçtiğimiz ay kapatılma kararı alındı. Çocukların evleri terk etmesi için 9 Ağustos’a kadar süre verildi. 
 
YALANLAYIP SOKAĞA ATTI 
 
Çocuk Koruma Evleri’nin kapatılacağı gündeme gelince Yavaş “Kapatılmıyor ismi değiştirilip Çocuk Konukevi olacak. Çocuklar sokağa atılmayacak” şeklinde açıklama yapıp iddiaları yalanladı. Ancak belediye geçtiğimiz günlerde düğmeye bastı. Çocuk yakınlarına tek tek telefon edilip onlardan “Çocuğuma/yakınıma kendim bakmak istiyorum” diye dilekçe istendi. İddialara göre çocuklara bakma imkanının olmadığını söyleyen ailelere “Çocuğunuzu almazsanız ya Çocuk Esirgeme Kurumu’na veririz ya da sokağa atarız” diye baskı yapıldığı öğrenildi. 
 
AĞLATAN SAHNE 
 
Kurban Bayramı arifesinde eşyaları çöp poşetlerine doldurulup kapının önüne konulan küçük çocukların dramını görenler büyük üzüntü yaşadı. Ne olduğunu anlamayan çocukların bayramda “Biz evimize gitmek istiyoruz” diye ağladığı öğrenildi.
 
ANKARA VALİLİĞİ İNCELEME BAŞLATTI
 
Akşam'ın haberine göre, çocukların kapı önüne konulduğu bilgisi üzerine Ankara Valiliği inceleme başlattı. Çocukların mağdur olmaması için ailelere ulaşmaya başlayan Ankara Valiliği, çocuk evinden çıkarılan 47 çocuktan ulaşamadığı 15’inin izini sürüyor.
 
İşi bırakırsam kardeşlerim aç kalacak
 
Sokağa atılan anne babası olmayan çocuklardan birinin ablası E.B. Ankara İdare Mahkemesi’ne konuyla ilgili iptal davası açtı. Abla E.B. mahkemeye verdiği dilekçede çocuklara kendisinin bakamayacağını koruma evinde çok mutlu şekilde yaşadıklarını belirtip ‘Belediye yetkilileri, bana zorla çocuklara kendim bakacağım’ diye belge imzalattı. Yaklaşık 2.5 yıl önce anne ve babamı kaybettim. 3 küçük erkek kardeşimle baş başa kaldık. Ben hafta içi çalışırken kardeşlerim de belediyenin çocuk koruma evinde barınıyordu. Tatil günlerinde onları yanıma alıyordum.  İşi bıraksam aç kalacağım. Bırakmasam kardeşlerimi nereye bırakacağım. Belediyenin çocuk bakım evini kapatma kararının iptalini talep ediyorum” dedi.  

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:12
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