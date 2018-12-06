0553 313 94 23

Mansur Yavaş kimin adayı? Mansur Yavaş'dan son dakika Ankara adaylığı kararı!

Mansur Yavaş son dakika İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda kararı verdiği söyleniyor. Mansur Yavaş İYİ Parti Ankara belediye başkan adayı olmayacak mı? Son dakika Mansur Yavaş açıkladı. Mansur Yavaş hangi partinin adayı?

06 Aralık 2018 Perşembe 13:41
Mansur Yavaş kimin adayı? Mansur Yavaş'dan son dakika Ankara adaylığı kararı!

Mansur Yavaş son dakika İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda kararı verdiği söyleniyor. Mansur Yavaş İYİ Parti Ankara belediye başkan adayı olmayacak mı? Son dakika Mansur Yavaş açıkladı. Mansur Yavaş hangi partinin adayı?

İYİ Parti ile CHP arasında krize neden olan Mansur Yavaş’ın Ankara adayılığında son dakika gelişmesi yaşandı. Mansur Yavaş İYİ Parti'nin teklifine, "Hayır" dediği iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in kendi partisinden aday olmasını istediği Mansur Yavaş, İYİ Parti ile temasa geçti. Bu görüşme sonrası Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmak istemediği iddia edildi.

CHP ve İYİ Parti'de Mansur Yavaş çıkmazı

İYİ Parti’nin teklifini reddettiği iddia edilen Mansur Yavaş, "CHP ile arasını bozamadık. Bari İYİ Parti ile arasını bozalım asparagası. Bu bilgi kirliliği ve pis oyunlar bile iki partinin temiz siyaset için bir araya gelip Başkenti kazanmasını gerektiriyor. 31 Martta Ankara arınacak!" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın rozetsiz aday çıkışından sonra da CHP'de Mansur Yavaş'a mesafeli duran bir kesimin olduğu da söyleniyordu.

CHP'de Mansur Yavaş'a 'rotezsiz aday' tepkisi

Mansur Yavaş’ın ‘Rozetsiz adayı’ çıkışına CHP'den "Rozetimizi takmak istemeyenle yürümeyiz. Böyle bir isme desteğimiz olamaz" açıklamaları geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da ”Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek isteğini bilmiyorum ama mutlaka seçimlere katılan adayların rozetleri olur. Tabii belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkarabilir" dedi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 13:47
  1. Ankara
  2. mansur yavaş iyi parti adayı mı
  3. mansur yavaş son dakika haberleri
  4. chp mansur yavaş açıklaması
  5. iyi parti mansur yavaş son dakika

YORUM YAZ

  • melih53melih5332 dk önce
    hala mansur yavaş..asla seçilemez..sayın babacanı aday yapmazlarsa muhalefet ist.bursa v.b unutsun...kim ne diyeceki bırakıp sayın babacanı ikna etsin muhalefet.sayın babacan da bu ülkenin şimdi daha çok ezilen emekli fakir insanları için görevi alacaktır..ülkemizin şuanda en iyi yetişmiş tüm dünyada güven duyulan bir ekonomist siyasetçi olarak sayın babacan için tam zamanıdır.o zaman insanlar ekonomiye yönlenecektir..bakın ekonomi ne halde şimdi..durduramıyorlar borsaya yansıyor ne yaparlarsa yapsınlar rakamlar borsada yansıyor**kaaata yazıyon öbür taraftan eksi çıkan bi enflasyon sistemi dünyada ilk bizde gıda fiyatları artsada**eksi çıkan.**
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Bağış, AB Komisyonu Üyesi Öttinger’le ‘enerjiyi’ konuştu
  1. Bağış, AB Komisyonu Üyesi Öttinger’le..
  2. Emekli Orgeneral Necdet Öztorun..
  3. Aman Union Yıllık Genel Toplantısı..
  4. AGİT 25. Bakanlar Konseyi Toplantısı
  5. Yaşlı çift evinde vahşice öldürüldü
  6. BBP’den Pakistan’a yardım eli
  7. Erzurumspor'da Yeni Malatyaspor maçı..
  8. Ayasofya’dan bal şerbeti akıyor!
  9. Avrupa'dan 25 genç, İstanbul'da..
  10. Akçakoca'dan Uzak Doğu'ya salyangoz..
  11. Aranan PKK'lı terörist, hücre evinde..
  12. Çevik: 22 milyon, Tansel Çölaşan’a..
  13. Hepsiburada’dan yılbaşına özel hediye..
  14. Elektrik direğinde asılı kalan kumruyu..
  15. Batan Türk gemisinin 16 personeli..
  16. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı..
  17. Papa'dan o Arap ülkesine sürpriz..
  18. Otobüsten müdür yardımcısının odasına
  19. BES'te kategorilerine göre en fazla..
  20. BES'te kategorilerine göre en fazla..
"Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
"Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
Bush'un cenazesinde gerilim!
Bush'un cenazesinde gerilim!
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
Türkiye'den F-35 açıklaması
Türkiye'den F-35 açıklaması

Günün Karikatürü

6 Aralık 2018
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek