Mansur Yavaş kimin adayı? Mansur Yavaş'dan son dakika Ankara adaylığı kararı!

Mansur Yavaş son dakika İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı konusunda kararı verdiği söyleniyor. Mansur Yavaş İYİ Parti Ankara belediye başkan adayı olmayacak mı? Son dakika Mansur Yavaş açıkladı. Mansur Yavaş hangi partinin adayı?

İYİ Parti ile CHP arasında krize neden olan Mansur Yavaş’ın Ankara adayılığında son dakika gelişmesi yaşandı. Mansur Yavaş İYİ Parti'nin teklifine, "Hayır" dediği iddia edildi. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener’in kendi partisinden aday olmasını istediği Mansur Yavaş, İYİ Parti ile temasa geçti. Bu görüşme sonrası Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmak istemediği iddia edildi.

CHP ve İYİ Parti'de Mansur Yavaş çıkmazı

İYİ Parti’nin teklifini reddettiği iddia edilen Mansur Yavaş, "CHP ile arasını bozamadık. Bari İYİ Parti ile arasını bozalım asparagası. Bu bilgi kirliliği ve pis oyunlar bile iki partinin temiz siyaset için bir araya gelip Başkenti kazanmasını gerektiriyor. 31 Martta Ankara arınacak!" ifadelerini kullandı. Mansur Yavaş'ın rozetsiz aday çıkışından sonra da CHP'de Mansur Yavaş'a mesafeli duran bir kesimin olduğu da söyleniyordu.

CHP'de Mansur Yavaş'a 'rotezsiz aday' tepkisi

Mansur Yavaş’ın ‘Rozetsiz adayı’ çıkışına CHP'den "Rozetimizi takmak istemeyenle yürümeyiz. Böyle bir isme desteğimiz olamaz" açıklamaları geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da ”Mansur Yavaş'ın ne ifade etmek isteğini bilmiyorum ama mutlaka seçimlere katılan adayların rozetleri olur. Tabii belediye başkanı seçildikten sonra rozetini çıkarabilir" dedi.