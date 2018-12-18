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Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş nereli?

Mansur Yavaş son dakika CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. CHP Parti Meclisi'ndeki oylamada 12'ye karşı 45 oyla Mansur Yavaş, CHP-İYİ Parti’nin Ankara adayı olarak gösterildi. Peki Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş nereli ve kaç yaşında?

18 Aralık 2018 Salı 16:42
Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Mansur Yavaş nereli?

Mansur Yavaş son dakika CHP Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı oldu. CHP Parti Meclisi'ndeki oylamada 12'ye karşı 45 oyla Mansur Yavaş, CHP-İYİ Parti’nin Ankara adayı olarak gösterildi. Peki Mansur Yavaş kimdir? Mansur Yavaş nereli ve kaç yaşında?

Mansur Yavaş kimdir?

Mansur Yavaş, 1955 yılında Beypazarı’nda dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Beypazarı’nda tamamladıktan sonra 1983 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mezuniyetinden hemen sonra, yerine getirdiği vatani görevi sırasında Nursen Yavaş ile evlendi. Askerliğini tamamladıktan sonra 1986 yılında, Beypazarı’na dönerek serbest avukatlık yapmaya başladı.

Siyasete olan ilgisi gençlik yıllarında başlayan Yavaş, 1989-1994 yılları arasında Belediye Meclisi Üyeliği yaptı. 1994 yılında Beypazarı Belediye Başkan Adayı oldu ancak kazanamadı. Serbest avukatlık ve meclis üyeliğine devam eden Yavaş, 18 Nisan 1999 yılında yapılan seçimlerde ikinci kez adaylığını koydu ve %51 oy oranı ile kazanarak, Beypazarı Belediye Başkanı oldu. 28 Mart 2004 yılında yapılan seçimlerde %55 oy ile ikinci kez Belediye Başkanı seçildi. 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Yavaş, %27’lik oy oranı ile dikkatleri üzerine çekti.

Melih Gökçek'e yenildi

30 Mart 2014 yerel seçimlerine CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. 2014 yerel seçimlerde İl Seçim Kurulunun kabul etmiş olduğu rakamlar şu şekilde olmuştu. AK Parti’nin adayı Melih Gökçek, 1 milyon 417 bin 183, CHP’nin adayı Mansur Yavaş ise  1 milyon 385 bin 916 oy almıştı. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 16:42
  1. İstanbul
  2. Mansur Yavaş kimdir?
  3. CHP-İYİ Parti Ankara adaya Mansur Yavaş nereli?
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