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CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile parti genel merkezinde bir araya geldi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 16:51
CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP'nin dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mansur Yavaş, bugün öğleden sonra geldiği parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu ile bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na aday gösterilmesinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Yavaş bazı genel başkan yardımcıları ile de görüşerek genel merkezden ayrıldı.

Tanju Özcan da ziyarette bulundu

Öte yandan Bolu'dan aday gösterilen Bolu Milletvekili Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özcan, görüşme sonrası çalışmalara başlamak üzere seçim bölgesi Bolu'ya gitti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 16:51
  1. CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş
  2. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Parti Meclisi (PM)
  4. Mansur Yavaş
  5. Tanju Özcan
  6. Bolu Milletvekili Tanju Özcan
  7. CHP

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