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Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:58
Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu ile görüştü

ANKARA (AA) - CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

CHP'nin dünkü Parti Meclisi (PM) toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Mansur Yavaş, bugün öğleden sonra geldiği parti genel merkezinde Kılıçdaroğlu ile bir süre görüştü.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na aday gösterilmesinden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Yavaş bazı genel başkan yardımcıları ile de görüşerek genel merkezden ayrıldı.

Öte yandan Bolu'dan aday gösterilen Bolu Milletvekili Tanju Özcan da Kılıçdaroğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu.

Özcan, görüşme sonrası çalışmalara başlamak üzere seçim bölgesi Bolu'ya gitti.



Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:58
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