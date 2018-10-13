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Mansur Yavaş İYİ Parti’nin Ankaraadayı mı? İYİ Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı? Meral Akşener son dakika açıkladı!

31 Mart 2019’da Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidecek. Partiler seçim çalışmalarına hız verirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’yi tercih etmesini istediklerini belirtti. Akşener, eğer ittifak yapılacaksa Ankara’nın kendilerinin olduğunu, İstanbul’da ise kilit parti olacaklarını söyledi.

13 Ekim 2018 Cumartesi 09:17
Mansur Yavaş İYİ Parti’nin Ankaraadayı mı? İYİ Parti İstanbul'da aday çıkaracak mı? Meral Akşener son dakika açıkladı!

31 Mart 2019’da Türkiye yerel seçimler için sandık başına gidecek. Partiler seçim çalışmalarına hız verirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mansur Yavaş’ın İYİ Parti’yi tercih etmesini istediklerini belirtti. Akşener, eğer ittifak yapılacaksa Ankara’nın kendilerinin olduğunu, İstanbul’da ise kilit parti olacaklarını söyledi.

İYİ Parti Genel  Başkanı Meral Akşener Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlere ilişkin son dakika bomba açıklamalarda bulundu. Akşener, CHP ile ittifak yapılması durumunda Ankara’da kendilerinin aday göstereceğini duyurdu. İşte Meral Akşener’in yerel seçimlere ilişkin yaptığı o açıklamalar: İşbirliğinde Ankara bizimdir': (Ankara ve İstanbul’da ittifak) Mansur (Yavaş) Bey’le ilgili olarak partimizi tercih etmesini çok isterim. Çok da sevdiğimiz bir arkadaşımızdır. Mansur Bey’in bir kararı henüz yok. Arkadaşlarımız görüşüyor kendileriyle. Biraz beklemeyi düşünüyor; bu karar da onun hakkı. Bakacağız, göreceğiz. Aday olmadığını söylerse alternatiflerimiz var. Ankara’yla ilgili net bir şey söyleyebilirim. İşbirliği olursa Ankara bizimdir. 'Aday bizden olur': Anlaşsak bile aday, İYİ Parti’den olur. İstanbul’da ise oyumuz organik, yani tamamı İYİ Parti’nin seçmeni. İstanbul’da kilit parti oluruz.^^

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:17
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