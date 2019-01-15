CHP ve İyi Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş ilk icraatını açıkladı

CHP ve İyi Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Ankara'dan aday gösterdiği Mansur Yavaş, tanıtım toplantısında konuştu. Yavaş, "Artık müsrifliğe dur demenin zamanı geldi. Ankaralıların aldıkları hizmet karşılığı ödedikleri paraları har vurup harman savuramayız. Harcamalarımızın hesabını vereceğiz" dedi. Yavaş, seçimi kazanması durumunda ilk icraatının makam aracı sayısını azaltmak olduğunu söyledi.

Yavaş'ın açıklamaları şöyle:

"Makam araçlarının sayısını..."

"Artık müsrifliğe bir dur demenin zamanı geldi. Ankaralıların aldıkları hizmet karşılığı ödedikleri bu paraları har vurup harman savuramayız. Tüm harcamalarımızın hesabını vereceğiz. Maalesef en büyük kutuplaşma Ankara'mızda. En zenginler ve en fakirler bir arada yaşıyor. Bu şehir birbirini görmeyen, birbirini tanımayan, ortak kentlilik bilinci ortadan kaldırılmış bir kent haline geldi. Biz proje yarıştırmayacağız. Bizim planlı programlı, maliyeti hesaplanmış, sürdürülebilir onlarca projemiz var. Gerçek proje, halkın öncelikli ihtiyacı, kentin kazancı olan projelerdir. Buradan taahhüt ediyorum, seçimi kazanınca, rakiplerin akılcı projeleri varsa, bunları da en az kendi projelerimiz kadar özenli bir şekilde hayata geçirmek için çalışacağız. Belediyedeki göreve başladığımızda ilk icraatımız makam araçlarının sayısını azaltmak olacak. Belediye ait araçların çakar ışıklarını sökeceğim. Özel işimize belediye araçlarıyla gitmeyeceğiz."

"Bu savaş değil ki, ne zaferi?"

"Bizler kavgaya, çatışmaya gelmiyoruz. Tam tersine kardeşliğimizi pekiştirmeye, Ankaramızı yaşanılır kılmaya, huzurlu ve sağlıklı bir kent haline getirmeye geliyoruz. Seçimi kazandığımızda kendimizi asla zafer kazanmış olarak saymayacağız. Bu savaş değil ki, ne zaferi? Kime karşı zafer? Demokrasilerde kaybeden olmaz."

"İşten çıkarma olmayacak"

'İşten çıkaracaklar' diye mesajlar gidiyor işçilere. 2014 yılındaki seçimden sonra sadece bana destek oldukları için Ramazan'a bir gün kala işten çıkardılar. Ben kimsenin ekmeği ile oynamayacağım, bu Mansur Yavaş'ın sözü. Hizmeti ihtiyaç ve aciliyet sırasına göre dağıtacağız.

Ücretsiz internet sağlanacak

"Kamusal açık alanlarda internete ücretsiz ulaşım hakkını önemsiyoruz. Sosyal yardımlara devam edeceğiz. Bizler sağ elle verileni sol elden gizlemeyi emreden kültürden geliyoruz. Yardımları yaparken kameralarla gitmeyeceğiz, hiçbir ihtiyaç sahibini rencide ettirmeyeceğiz. Ayrıca, hem onların çocuklarının sağlığı ve eğitimi ile ilgilenip, hem de meslek sahibi olmalarını sağlayacağız.