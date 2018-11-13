CHP ve İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olması için adeta birbirleriyle yarışıyor. Mansur Yavaş, “Ben CHP’li değil ülkücüyüm” diyerek CHP’ye kapıları kapatıp İYİ Parti ve MHP’ye yeşil ışık yakıyor. Peki Mansur Yavaş kimin adayı? Mansur Yavaş MHP ve İYİ Parti’den mi aday olmak istiyor?

Türkiye 2019’un Mart ayında yerel seçimler için bir kez daha sandığa gidecek. 24 Haziran seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanan seçmen, bu kez de yerel yöneticileri belirlemek üzere sandıkta yine tercihini ortaya koyacak. Partiler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde tanınmış isimlere teklif götüreye hazırlanırken, AK Parti İstanbul adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı geçiyor. CHP’nin İBB adayı ise Abdüllatif Şener olabileceği dillendiriliyor. CHP ve İYİ Parti’nin adayın ismi konusunda adeta birbiriyle yarıştığı Ankara’da ise hem CHP hem de İYİ Parti’nin adayı olarak Mansur Yavaş’ın ismi ön planda. Ancak Mansur Yavaş kendisinin CHP’li değil ülkücü olduğunu söyleyerek CHP’ye mesafeli duruyor. Lakin Mansur Yavaş’ın MHP Ankara adaylığını istediği teklif gelirse düşüneceği iddia edilirken, CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olmak istediği de yine kendisinin açıklamalarına yansıyor.

"Ülkücü kökenden geliyorum"

Manur Yavaş konuyla ilgili Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorusuna, “Mehmet Bekeroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iş birliği yapmak için CHP’yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur Yavaş olduğu için oy verdi." açıklamasında bulundu.