0553 313 94 23
impression

Mansur Yavaş kimin adayı? Mansur Yavaş MHP ve İYİ Parti’den mi aday olmak istiyor?

CHP ve İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olması için adeta birbirleriyle yarışıyor. Mansur Yavaş, “Ben CHP’li değil ülkücüyüm” diyerek CHP’ye kapıları kapatıp İYİ Parti ve MHP’ye yeşil ışık yakıyor. Peki Mansur Yavaş kimin adayı? Mansur Yavaş MHP ve İYİ Parti’den mi aday olmak istiyor?

13 Kasım 2018 Salı 09:27
Mansur Yavaş kimin adayı? Mansur Yavaş MHP ve İYİ Parti’den mi aday olmak istiyor?

CHP ve İYİ Parti 31 Mart 2019 yerel seçimler için Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Mansur Yavaş olması için adeta birbirleriyle yarışıyor. Mansur Yavaş, “Ben CHP’li değil ülkücüyüm” diyerek CHP’ye kapıları kapatıp İYİ Parti ve MHP’ye yeşil ışık yakıyor. Peki Mansur Yavaş kimin adayı? Mansur Yavaş MHP ve İYİ Parti’den mi aday olmak istiyor?

Türkiye 2019’un Mart ayında yerel seçimler için bir kez daha sandığa gidecek. 24 Haziran seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı’ndan yana kullanan seçmen, bu kez de yerel yöneticileri belirlemek üzere sandıkta yine tercihini ortaya koyacak. Partiler başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehirlerde tanınmış isimlere teklif götüreye hazırlanırken, AK Parti İstanbul adayının Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın adı geçiyor. CHP’nin İBB adayı ise Abdüllatif Şener olabileceği dillendiriliyor. CHP ve İYİ Parti’nin adayın ismi konusunda adeta birbiriyle yarıştığı Ankara’da ise hem CHP hem de İYİ Parti’nin adayı olarak Mansur Yavaş’ın ismi ön planda. Ancak Mansur Yavaş kendisinin CHP’li değil ülkücü olduğunu söyleyerek CHP’ye mesafeli duruyor. Lakin Mansur Yavaş’ın MHP Ankara adaylığını istediği teklif gelirse düşüneceği iddia edilirken, CHP ve İYİ Parti’nin ortak adayı olmak istediği de yine kendisinin açıklamalarına yansıyor. 

"Ülkücü kökenden geliyorum"

Manur Yavaş konuyla ilgili Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorusuna, “Mehmet Bekeroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iş birliği yapmak için CHP’yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur Yavaş olduğu için oy verdi." açıklamasında bulundu. 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 09:27
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. mansur yavaş son dakika
  4. mansur yavaş chp ankara adayı mı
  5. mansur yavaş iyi parti ankara adayı mı olacak
  6. mansur yavaş mhp ankara
  7. son dakika mansur yavaş haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce insanın kişisel bilgilerinin saklandığı site hacklendi!
    1. Binlerce insanın kişisel bilgilerinin..
    2. Akşener Kadir Mısıroğlu’na hakaret..
    3. İran'dan İsrail'e tepki! Dünyaya çağrı
    4. 10 bin bekçi alınacak
    5. Şimşek ailesi örnek oldu
    6. EPDK uzmanları Sanibey Barajı ve HES’te
    7. Rebiülevvel ayının fazileti nedir?
    8. AK Parti belediye başkan aday adayları..
    9. ﻿‘İpek Yolu’nda lezzet yolculuğu
    10. Resmen açıklandı! Milyarlık şirket..
    11. Dünyada bir ilk olacak! Büyük projede..
    12. Petrol fiyatları düşmeyi sürdürüyor!
    13. Müzeler şehri Gaziantep
    14. Konyaspor açıkladı! Rıza Çalımbay'ı..
    15. Donald Trump Twitter'dan böyle uyardı!
    16. Konya'da kamyonet kullanan 12..
    17. Beşiktaş'ta deprem! Yumruk yumruğa..
    18. Mevlid Kandili ne zaman hangi gün?
    19. Yeni hedef: Uzaklarda arama
    20. Öztürk Yılmaz disipline verilince çark..
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Ufuk Uras'tan skandal karara ilişkin çarpıcı yorum: Evet Atatürk ilah değildir tutuklamak niye?
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    Emine Şahin’i tutuklayan hakim bakın kim çıktı!
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    BBP lideri Mustafa Destici'den skandal tutuklamaya sert tepki
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    'Atatürk ilah değil' diyen Emine Şahin'in ilk ifadesi ortaya çıktı
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu
    ABD kendi ayağına sıktı... Türkiye'ye büyük fırsat doğdu

    Günün Karikatürü

    13 Kasım 2018
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Bakan Soylu'dan çok sert açıklama! 'Bugüne kadar hiç sesimi çıkarmadım ama...'
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...
    Merkez rakamı açıkladı! Asgari ücret oranı en az...