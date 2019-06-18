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Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme son soruşturma açılmasını istedi

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı  Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat  yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye ise  çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan son  soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

18 Haziran 2019 Salı 00:56
Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme son soruşturma açılmasını istedi

Necmettin Kesgin adlı kişi Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet  Başsavcılığına şikayette bulunmuş, suçlamalar Yavaş'ın avukatlık dönemine ilişkin  olduğundan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden kovuşturma izni  istenmişti.

Verilen soruşturma ve kovuşturma izinleri üzerine, dosya en yakın ağır  ceza cumhuriyet başsavcılığı sıfatıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına  gönderilmiş, başsavcılık, iddianame düzenleyerek son soruşturma açılması  talebiyle dosyayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesine yollamıştı.

Edinilen bilgiye göre, tarafların avukatlarının yazılı beyanlarını da  alan mahkeme, Yavaş hakkında "son soruşturmanın açılmasına" karar verdi.

Kararda dosya kapsamında, Yavaş'ın, dava ve hukuki danışmanlık  hizmetine istinaden verilen 29 Mart 2011 tarihli 600 bin ABD doları bedelli senet  için Ankara 29. İcra Müdürlüğünde, alacağa istinaden teminat olarak verilen  bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tarihli aynı bedelli senedin tahsili için  de Ankara 8. İcra Müdürlüğünde takip başlattığının, bu suretle mükerrer tahsilat  yapmaya çalıştığının belirtildiği ifade edildi.

Yavaş'ın böylece "görevi kötüye kullanmak", müştekinin telefonuna çok  sayıda mesaj göndererek de "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarını  işlediğinin iddia edildiği kaydedilen kararda, "delillerin Yavaş hakkında  soruşturma açılması kararı verilebilecek nitelik ve yeterlilikte" olduğu  belirtildi.

Mahkeme, kararını, yetkili ve görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesine  gönderdi.

Karar üzerine Yavaş, mahkemede hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 00:56
  1. Ankara
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