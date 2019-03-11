0553 313 94 23

Mansur Yavaş hakkında iddianame

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından son soruşturma açılması için iddianame düzenleyerek mahkemeye gönderdi- Mahkemenin "son soruşturma açılmasına" karar vermesi durumunda Yavaş, 9 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak

11 Mart 2019 Pazartesi 16:22
Mansur Yavaş hakkında iddianame

ANKARA (AA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı döneme ilişkin bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye ise tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından son soruşturma açılması için iddianame düzenledi.

İddianame, Yavaş hakkında son soruşturma açılması talebiyle Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin bu yönde karar vermesi durumunda Yavaş, 9 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle yargılanacak.

Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Serkan Ucuzcu'nun hazırladığı iddianamede, Necmettin Kesgin adlı kişinin avukatının 6 Kasım 2017'de Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunduğu, soruşturma kapsamında Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün kovuşturma izni verdiği bildirildi.

İddianamede, müşteki Kesgin ile arasında ödünç ilişkisi bulunan Lütfi Telat Sam isimli kişiye ait şirketlerin taraf olduğu Kayseri Asliye 1. Ticaret Mahkemesinde görülen dava ve bazı hukuki danışmanlık hizmetine istinaden avukat Yavaş'a verilen 29 Mart 2011 tarihli 600 bin ABD doları bedelli senedin tahsili amacıyla Yavaş'ın, Kesgin hakkında Ankara 29. İcra Müdürlüğündeki dosya üzerinden takip başlattığı ifade edildi.

İddianamede, buna rağmen Yavaş'ın, aynı alacağa istinaden teminat olarak verilen ve bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tanzim tarihli 600 bin ABD dolar bedelli senedin tahsili amacıyla müşteki hakkında Ankara 8. İcra Müdürlüğündeki dosya üzerinden de takip başlatmak suretiyle mükerrer tahsilat yapmaya çalışarak görevini kötüye kullandığı kaydedildi.

Yavaş'ın, müştekinin cep telefonuna çok sayıda mesaj gönderdiği belirtilen iddianamede, Yavaş'ın, bu şekilde şikayetçiyi rahatsız etmek suretiyle "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçunu işlediği savunuldu.

İddianamenin gönderildiği Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesinden, Yavaş hakkında "görevi kötüye kullanmak" ile "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarından son soruşturma açılmasına karar verilmesi talep edildi.

- "İlk senede icra takibi durunca asıl senet icraya koyuldu"

Yavaş'ın avukatı Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendilerine tebliğ edilen iddianameye ilişkin savunma hazırlamak üzere 10 gün süre tanındığını bildirdi.

"Müvekkilinin, inkar amacıyla verilip sahte imza atılmış bir senetle mağdur edildiğini ve hukuki hizmeti karşılığı alacağını tahsil edemediğini" ifade eden Ekinci, Yavaş'ın eylemlerinde suç unsuru bulunmadığını savundu.

Ekinci, ilk senede ilişkin icra takibi durunca müvekkilinin asıl senedi icraya koyduğunu ifade etti.

Kesgin'in avukatı Özgür Ilgaz ise sahte imzalı olduğu iddia edilen senetle ilgili davayı kazandıklarını, Yavaş'ın yedi emin olarak kendinde bulunan senetle ilgili de işlem başlattığını, bu dosyanın ise halen Yargıtayda bulunduğunu öne sürdü.

Mahkemenin Yavaş hakkında son soruşturma açılmasına karar vermesi halinde, dosya Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek ve Yavaş atılı suçlardan 9 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına yönelik karar verilmesi halinde de savcılığın itiraz hakkı bulunuyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:22
  1. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. Mansur Yavaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "2019'u da rekorlar yılı olarak geçireceğiz"
    1. "2019'u da rekorlar yılı olarak..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan..
    3. Kesin ihraç talebi Edremit’te şok..
    4. Kumar oynayan 61 kişiye 19 bin 840..
    5. Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih:..
    6. Kırıkkale’de uyuşturucu ticareti..
    7. Karacabey’e Orman İşletme Müdürlüğü..
    8. Ağrı merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 15..
    9. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "82..
    10. CHP’li Özel, feminist eylemcileri..
    11. Tokyo Olimpiyatları baraj yönergesi..
    12. CHP'de neler oluyor! Önce ihraç sonra..
    13. Bakan Ersoy, Levent Vadisi’nde
    14. “Yüzde 2,6'lık büyüme memnuniyet verici”
    15. Gaziantep Alg Spor, Kireçburnu maçını..
    16. Adana’da şubat ayında 2 bin 27 araç..
    17. Aç kalan tilki, balıkla beslendi
    18. Ankara'da e-spor etkinliği yapıldı
    19. Denizli Basket ligin bitimine 2 hafta..
    20. Orta gerilim trafo tesisleri..
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Hocalar kovuldu PKK’lılar görevde
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'
    Alman başkan Türkiye'ye onun için geldi! 'Seçimlerde onu destekleyin'

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...