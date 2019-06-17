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Mansur Yavaş hakkında dava

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş hakkında avukatlık yaptığı döneme ilişkin senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak" suçundan, senedi veren kişiye tahsilat amacıyla çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan son soruşturma açılmasına karar verdi- Mahkeme, kararı Yavaş'ı yargılaması için suçun işlendiği yerde görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi

17 Haziran 2019 Pazartesi 20:38
Mansur Yavaş hakkında dava

ANKARA (AA) - Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesi üzerine Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı dönemde bir senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanmak", senedi veren kişiye ise çok sayıda mesaj göndererek "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçundan son soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Necmettin Kesgin adlı kişi Yavaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmuş, suçlamalar Yavaş'ın avukatlık dönemine ilişkin olduğundan Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünden kovuşturma izni istenmişti.

Verilen soruşturma ve kovuşturma izinleri üzerine, dosya en yakın ağır ceza cumhuriyet başsavcılığı sıfatıyla Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiş, başsavcılık, iddianame düzenleyerek son soruşturma açılması talebiyle dosyayı Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesine yollamıştı.

Edinilen bilgiye göre, tarafların avukatlarının yazılı beyanlarını da alan mahkeme, Yavaş hakkında "son soruşturmanın açılmasına" karar verdi.

Kararda dosya kapsamında, Yavaş'ın, dava ve hukuki danışmanlık hizmetine istinaden verilen 29 Mart 2011 tarihli 600 bin ABD doları bedelli senet için Ankara 29. İcra Müdürlüğünde, alacağa istinaden teminat olarak verilen bedelsiz kaldığını bildiği 5 Kasım 2009 tarihli aynı bedelli senedin tahsili için de Ankara 8. İcra Müdürlüğünde takip başlattığının, bu suretle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığının belirtildiği ifade edildi.

Yavaş'ın böylece "görevi kötüye kullanmak", müştekinin telefonuna çok sayıda mesaj göndererek de "kişilerin huzur ve sükununu bozmak" suçlarını işlediğinin iddia edildiği kaydedilen kararda, "delillerin Yavaş hakkında soruşturma açılması kararı verilebilecek nitelik ve yeterlilikte" olduğu belirtildi.

Mahkeme, kararını, yetkili ve görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

Karar üzerine Yavaş, mahkemede hakim karşısına çıkacak.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 20:38
  1. Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Mansur Yavaş
  3. necmettin kesgin

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