Mansur Yavaş CHP’nin Ankara adayı mı? CHP yerel seçimde kiminle ittifak yapacak?

CHP, 31 Mart 2019 yerel seçimlerde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Balıkesir Denizli, Mersin, Antalya ve Uşak’ı almak istiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Ankara için ismi geçen Mahsur Yavaş’ın adaylığı konusunda son dakika açıklamada bulundu. Peki Mansur Yavaş CHP’nin Ankara adayı yapılacak mı?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı bir televizyon programında yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ismi geçen Mansur Yavaş’ın yerel seçimlerde aday gösterilip gösterilmeyeceği konusuna açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş’ın adaylığı için, “Kendisiyle görüşüyoruz. Siyasetin önemli bir aktörüdür. Yerel birikimi olan bir insan. Saygı duyulması gereken bir siyasetçi. Şimdiden Ali mi olacak, Veli mi olacak bilmiyoruz. Memnuniyet anketi yapıyoruz şu anda. İsimler üzerinden tartışmanın anlamı yok.” İfadesini kullandı.

CHP yerel seçimlerde kiminle ittifak yapacak?

CHP’nin başta İstanbul olmak üzere bir çok büyükşehirde terör partisi HDP ile ittifak yapacağı iddialarına ilişkin ise “Biz işbirilği yapacağız ama kiminle? İktidarın uygulamalarından rahatsız olanlarla. Bizim işbirliğimiz A partisi, B partisiyle değil, seçmenle. İşbirilği vatandaş ile yapılır. Doğrudan her vatandaşın oyunu isteyeceğiz.” Şeklinde konuştu.