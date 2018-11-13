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Mansur Yavaş: CHP'li değilim

Adaylığı parti tabanında kabul görmeyen Mansur Yavaş, aday gösterilmemesi durumunda CHP'nin yüzde 30'u aşamayacağını söyledi.

13 Kasım 2018 Salı 08:56
Mansur Yavaş: CHP'li değilim

Bu seçimlerde CHP'nin en büyük iki hedefinden biri olan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde aday olarak en çok Mansur Yavaş'ın adı geçiyor.

Daha önce de Mansur Yavaş'ı Ankara'dan aday gösterip kaybeden CHP, partili aday istediğini açıklamıştı.

Ancak Mansur Yavaş açık açık CHP'li olmadığını ve partisiz bir şekilde CHP'nin desteğiyle Ankara Büyükşehir Belediye adayı olmak istediğini dile getirdi.

"BEN ÜLKÜCÜ KÖKENDEN GELİYORUM"

Manur Yavaş konuyla ilgili Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın sorusuna, “Mehmet Bekeroğlu, Abdüllatif Şener gibi bünyesinde siyaset yapmak için CHP’ye gitmedim. Ben ülkücü kökenden geliyorum ve iş birliği yapmak için CHP’yi tercih ettim. Oy verenler de Mansur Yavaş olduğu için oy verdi.

"CHP'NİN OYU YÜZDE 30'DAN YUKARI ÇIKMIYOR"

CHP’nin oyu %30, bir türlü yukarı çıkmıyor; belediye meclisinde aldığı oy da aynı. Ama Belediye Başkanlığında %44 oya çıktık. Bu da iş birliğinin önemini ortaya koyması için yeterli...” yanıtını verdi.

CHP'LİLERE PARTİZANLIK TEPKİSİ

Ayrıca, "Mansur Yavaş olmasın, kaybedeceksek de bizden biri olsun” açıklaması yapan CHP’lileri hedef alan Yavaş, "Ankara seçimine sadece parti gözüyle bakanlar 24 yıllık bir partizanlıktan ders almamış demektir. Aynısını yapmak istemenin izahı yoktur. Ankara rozetsiz olarak yönetilmelidir. Umarım ortak akıl ve uzlaşı ile bir aday tespiti yapılıp Ankara layık olduğu değere kavuşur…"

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:56
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