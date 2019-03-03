Mansur Yavaş açık hava toplantısına katıldı

ANKARA (AA) - CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, Sincan Temelli’de açık hava toplantısına katıldı.

Burada vatandaşlara hitap eden Yavaş, Ankara’nın her tarafını organize sanayi merkezleriyle donatacaklarını belirtti.

Yavaş, "İlk yapacağımız iş, fuar alanını bir an önce bitirmek. Organize sanayilerin hepsine yardım edeceğiz. Bizler projelerimizi anlatacağız, sizler de hem bizi hem de rakiplerimizi dinleyip karar vereceksiniz." diye konuştu.



