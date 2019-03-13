Muhalefetin kadrolu adayı Mansur Yavaş 5 yıldır ne yapıyor?

İsmi son günlerde sahte senet iddialarıyla anılan Millet İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş başkentin kadrolu adayı gibi. İlk kez 2009’da yarışıp kaybeden sonrasında hem enerji toplayıp hem de adres değiştirerek şansını 2014’te yeniden deneyen ve yine yenilen Yavaş, Ankara’yı unutup sessizliğe büründükten sonra son olarak 2019 seçimlerinde İYİ Parti ve CHP’nin ortak adayı olarak başkenti hatırladı.

Üç kez beypazarı adaylığı

Seçimden seçime ortaya çıkan Yavaş’ın belediyeler için adaylık serüveni 1994 yerel seçimlerine dayanıyor. Adaylıkları partiler arasında zikzakları beraberinde getiren Yavaş, 1994 yılında MHP’den Beypazarı Belediye Başkan adayı oldu fakat seçilemedi. 1999 seçimlerinde tekrar aday olan Yavaş, bu kez seçildi. 1999-2009 arasında iki dönem başkanlık yapan Yavaş, 2009 yerel seçimlerinde Ankara Büyükşehir’e aday olmaya başladı. Söz konusu seçimde Melih Gökçek-Murat Karayalçın rekabetinden faydalanan Yavaş, çıkışını da bu seçimde sağladı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerine MHP’den katılan Yavaş yüzde 27 oyla üçüncü olabildi. Ancak Yavaş’ın Ankara’ya ilgisi seçim sonrasında ‘yavaşladı’.

Sağdan sola savruldu

Siyaset sahnesinde başkentin sorunlarına ve çözümlerine ilişkin aktif olarak görünmeyen Yavaş, “Başka partilerdeki makamlar yüzünden hiçbir zaman ben davasını, partisini satacak insan değilim” dediği partisi MHP’yi bırakarak yine bir seçim arifesinde CHP’de ortaya çıktı. Yavaş’ın CHP’den mart 2014 seçimlerine ilişkin adaylığı da FETÖ’nün 17-25 Aralık 2013 kumpasını başlattığı döneme rastladı. Yavaş, CHP’den ilk kez yarıştığı bu seçimde ikinci mağlubiyetini tattı. Yavaş, bir süre sonra geri döneceği CHP’ye 2016 yılında istifa etti.

Gezi ve referandum

2013’te Türkiye’yi karıştıran Gezi Parkı eylemcileri için de “Ben kesinlikle onları karşıma almazdım. Onların da belediye başkanıyım. Avrupa’da vandalizme karşı bütçeye para koyarlar. Öğrenciler ve gençler bir şekilde kentin her hangi bir yerinde tahrip etme ihtimaline karşı para ve bütçe koyarlar. Yöneticilik budur. Bir defa bir belediye başkanı bunlar benim evladım diye bakmasını bilmesi lazım” dedi. 2017 referandumunda ‘hayır’cephesine destek vermesi dışında sesi duyulmadı.

Ortak aday oldu

31 Mart aday pazarlıklarında Yavaş tekrar görünür oldu. Yavaş’ın Ankara adaylığı CHP ve İYİ Parti arasında gelgitlere neden oldu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Yavaş’ın kendi partisinde aday olmasını istemişti. Yavaş ile görüşen Akşener adaylık teklifi etmiş, Yavaş kabul etmemişti. Yavaş daha sonra İYİ Parti’den aday olması durumunda oyunun düşeceğini iddia etmişti. Görüşmeler sonucunda Yavaş’ın Millet İttifakı’nın CHP adayı olması konusunda mutabık kalındı. Bunun sonucunda Yavaş, daha önce ayrıldığı CHP’den yine Ankara adayı oldu.

Muhalefetin kadrolu adayı

2009’da MHP’den yarışa katılan Yavaş üçüncü oldu. Seçimden sonra kayboldu. 2014’te CHP adayı olarak döndü, kazanamayınca yine kayboldu. 5 yıl sonra bu kez Millet İttifakı’yla sahada. Yavaş’ın, sahte senet tartışmasıyla gündeme gelmesi “5 yıldır ne yapıyordu?” sorusuna yol açtı. Hatta kamuoyu bu vesileyle Yavaş’ın avukatlık yaptığını öğrendi.

(Yeni Şafak)