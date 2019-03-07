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Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi

- Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş:- "Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez"

07 Mart 2019 Perşembe 17:22
Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi


DİYARBAKIR (AA) - Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Ali Karakaş, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK), futbolcu Mansur Çalar'ı sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, futboldan men etmesine ilişkin, "Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez." dedi.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta hafta sonu oynadıkları Sakaryaspor maçında yaşananlardan dolayı, PFDK'nın, futbolcuları Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, futboldan men ettiğini anımsattı.

Rakip takım oyuncularının vücudundaki o yaraları, Mansur'un yaptığına dair hakem ve temsilcinin raporunda herhangi bir ifadenin yer almadığını dile getiren Karakaş, şöyle konuştu:

"Mansur'un yaptığına ilişkin kanıt yok. Raporlarda kesici alet iddiasına ilişkin ifade yer almıyor. Görüntülerde Mansur'un teması sırasında rakip oyuncunun tepki vermediği görülüyor. Kesici alet olsa tepki göstermesi gerekir. Karar kasıtlı ve taraflıdır, kabul edilemez. Karara itiraz edeceğiz. PFDK'nın kararında adalet sorunu var. Sakaryaspor'un siyaset üzerinden yaptığı lobi faaliyetlerinin sonucudur. TFF adil olmalıdır."

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 17:22
  1. Amed Sportif Faaliyetler
  2. Diyarbakır
  3. Futbol
  4. Mansur Çalar

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