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Amedsportifli Mansur Çalar, ömür boyu men edildi

Amedsportifli Mansur Çalar, Sakaryaspor maçındaki saldırısı nedeniyle ömür boyu men cezası aldı.

07 Mart 2019 Perşembe 16:28
Amedsportifli Mansur Çalar, ömür boyu men edildi

PFDK Amed Sportifli Mansur Çalar'a rakibe saldırısı nedeniyle ömür boyu men cezası verdi.

Elinde gizlediği jilet ile Sakaryasporlu futbolculara saldıran Mansur Çalar, 4 yıl men cezası aldı ve cezası 3 yılı aştığı için ömür boyu mene çevrildi.

İşte PFDK'tan yapılan açıklama:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 02.03.2019 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER - SAKARYASPOR A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılması ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHAMMED ALİ ÖZDEMİR'in, rakip takım sporcularına yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 2.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MUHLİS İSTEMİ'nin, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR'ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT'nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT'NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.
PFDK Başkanı
Av. E. Polat YILMAZ"

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:28
  1. Sakarya
  2. AMED SPORTİF FAALİYETLER
  3. PFDK
  4. PFDK Amed Sportifli Mansur Çalar
  5. ömür boyu men
  6. TFF 2. Lig Beyaz Grup
  7. SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI

YORUM YAZ

  • KazımKazım1 sa önce
    Dağa çıkabilir şimdi
  • SelimSelim1 sa önce
    Sonunda bir adalet görebildik. Tabi bu da yetmez adam öldürmeye teşebbüsten de yargılanmalı.

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