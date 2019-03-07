0553 313 94 23

Mansur Çalar, futboldan men edildi

- PFDK, Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'ı sürekli hak mahrumiyeti cezasıyla futboldan men etti

07 Mart 2019 Perşembe 16:41
Mansur Çalar, futboldan men edildi


İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler'in futbolcusu Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, 33 yaşındaki oyuncuyu futboldan men etti.

TFF'den yapılan açıklamada, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta sonu oynanan maçta rakip takım futbolcusuna yönelik saldırılarından dolayı Diyarbakır ekibinin futbolcusu Mansur Çalar'a 4 yıl müsabakalardan men cezası verildiği belirtildi. Cezanın 3 yılı aşması sebebiyle Futbol Disiplin Talimatının 95/1. maddesince Mansur Çalar'a sürekli hak mahrumiyeti cezasının uygulandığı kaydedildi. Ayrıca, futbolcuya 25 bin lira da para cezasının verildiği ifade edildi.

Aynı müsabakada yaşanan olaylardan dolayı Amed Sportif Faaliyetler'e 1 maç sahasında seyircisiz oynama ve toplam 15 bin lira, futbolculardan Muhlis İstemi'ye 5 maç men ve 3 bin lira, Muhammed Ali Özdemir'e ise 4 maç men ve 2 bin 400 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Müsabakada Sakaryaspor'un futbolcusu Serkan Odabaşıoğlu'na da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 maç men ve 3 bin lira para cezasını uygulandığı aktarıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 16:41
  1. Futbol
  2. Mansur Çalar
  3. PFDK
  4. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu
  5. TFF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milletvekili Ödünç kandil simidi dağıttı
    1. Milletvekili Ödünç kandil simidi..
    2. İsmet Yıldırım:”Mahallelerin..
    3. Futbol: 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası..
    4. Fahri trafik müfettişliği görev ve..
    5. Türel’den Antalyalı çiftçiye müjdeli..
    6. İl Genel Meclisi son toplantısını yaptı
    7. Kastamonu’da Alacak Sigortaları..
    8. İbn-i Sina’nın İrlanda diline..
    9. Ukrayna'dan Bayraktar TB2 açıklaması
    10. Buteflika'dan "gösterilere sızma..
    11. Yüzlerce taraftar Eren ve Mert için..
    12. AK Partili Özhaseki: “Ne yavaşı,..
    13. SANKO Üniversitesi Yavuzeli ve..
    14. Döviz kurları
    15. Fenerbahçe, Başakşehir maçı..
    16. Hulusi Akar'dan ''Mavi Vatan'' mesajı
    17. "Polonya ile ticarette ilk hedefimiz..
    18. Mansur Çalar'ın futboldan men edilmesi
    19. Vali Baruş’tan patlamada yaralanan..
    20. Maltepe Süreyyapaşa Barajında bir..
    21. Bozüyük Belediyesi Aksu Tekke köyü..
    22. “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”..
    23. Milli satranç sporcusu vefat etti
    24. Bakan tarih verdi: YHT Halkalı'ya..
    25. Kapıları açık şekilde seyreden araç..
    26. Irak polisi, Suriye’den kaçan DEAŞ..
    27. Real Madrid Fenerbahçe Beko basket..
    28. "VAR sistemiyle ilgili ufak tefek..
    29. Konyaspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
    30. Trabzonspor Olcay Şahan ile..
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Patriot resti ABD'yi çıldırttı!
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    Süleyman Soylu: 31 Mart'ta zayıf çıkarsak..
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    CHP kalelerini kaybedebilir! Anket sonuçları açıklandı
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Otomobil devi kararını verdi! Türkiye'de üretilecek
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!
    Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    7 Mart 2019
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    Çarkı kurmuşlar! Marksist marjinal gruplarla iş görüyorlar
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı
    CHP'de kumpas skandalı! O mail ortaya çıktı