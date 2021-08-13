Trabzonspor yaptığı transferlerle gündemden düşmüyor. Son dakika haberine göre transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Alanyaspor forması giyen 27 yaşındaki Yunan orta saha Manolis Siopis için oyuncunun kulübü ile görüşmelere başladı. Peki, Manolıs Sıopıs kimdir ve nereli? İşte merak edilen haberin devamı…

Manolıs Sıopıs kimdir ve nereli?

Manolis Siopis, 14 Mayıs 1994 tarihinde Yunanistan'da dünyaya geldi. Sıopıs, kariyerine Olympiakos altyapısında başladı. 2019'da Aris'ten Alanyaspor'a transfer olan Siopis, Akdeniz temsilcisi ile toplamda 72 karşılaşmaya çıkan Siopis, 4 asist yaptı. Yunanistan Milli Takımı forması da giyen başarılı oyuncunun kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona eriyor.