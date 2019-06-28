Manisa’yı su taşkınlarından kurtaracak proje

Ocak ayında yaşanan şiddetli yağışın ardından Manisa’da taşkınlara neden olan Kırtık Deresi yeniden düzenleniyor. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından dere yatağına inşa edilen taşkın önleme tesisleri Temmuz ayı içerisinde tamamlanacak. Şehzadeler kentinde taşkın riski minimize edilecek

2019 Ocak ayında Manisa merkeze metrekareye 3 günde 203 kilogram yağış düştü, Kırtık Deresi’nden inen sular dere yatağında kurulan Adnan Menderes Mahallesinde taşkınlara neden oldu. Manisa’nın benzer bir olay daha yaşamamasını isteyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü Kırtık Deresi’nde “Taşkın Önleme Tesisleri” inşa ediyor. Dere yatağına 5 adet taban kuşağı 6 adet de tersib bendi yapacak olan DSİ, projenin yüzde 80’ini tamamladı. İnşası süren son tersib bendi de Temmuz ayı içerisinde bitirilecek vetaşkın riski minimize edilecek.

Projenin son durumunu yerinde inceleyen DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker, Kırtık Deresi nedeniyle yaşanan taşkınlarının sebebinin insan olduğunu vurguladı ve "Yarım asır önce yapılan hataların sonuçları şimdi ortaya çıkıyor" dedi.

Eker, “Manisa yarım asır önce büyürken, dere yatağı gözardı edilmiş. Su nasılsa gelmiyor diye derenin ağzına evler yapılmış, mahalleler kurulmuş ancak şiddetli bir yağışta su akacak yer bulamıyor ve doğrudan mahallelere iniyor. Olası bir baskını önlemek için geçen yıl dereyi DSİ sulama kanallarına bağladık. Ancak şiddetli yağışlarda bu da yeterli olmayabilir. Kırtık Dere yatağına 5 taban kuşağı ve 6 tersib bendi inşa ediyoruz. İnşaatlarımız yakında tamamlanacak” diye konuştu.

Kırtık Deresi üzerine inşa edilen “Taşkın Önleme Tesisleri” ile sel riskinin minimize edeceğinin altını çizen Eker, vatandaşlardan imar planlarına uymalarını ve dere yataklarına, suyun akışını kesebilecek herhangi bir yapı yapmamalarını istedi.