Manisa’ya hizmet ve yatırım için istenen krediler onaylandı

Manisa Büyükşehir Belediyesinin yatırım ve hizmetlerini hızlandırmak amacıyla Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıların imar ve asfaltla ilgili beklediği güzel haberleri Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ziyaretinin ardından Manisalılarla paylaştı. Gerekli izin ve onaylarla kredilerin alındığını duyuran Başkan Ergün, hızla çalışma başlatacaklarının müjdesini verdi. Başkan Ergün, özellikle köylerde temel malzemesi çekilen ancak asfaltı atılamayan il genelindeki 300 kilometrelik yol ağının da kredi onayının alındığını duyurdu.

Manisa’da devam eden ve planlanan yatırımların Ankara ayağını hızlandırmak amacıyla Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve MASKİ Genel Müdürü Şehnaz Başaran ile birlikte Ankara’ya giden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, burada Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. MHP TBMM Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal ve Mehmet Ali Özkan’ın da yer aldığı ziyarette, Manisalıların imar ve asfalt konularında bekleyen yatırımları Bakan Kurum ile paylaşıldı.

Bakan Kurum ile görüşmenin ardından Manisalılara müjdeli haberleri veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Grup Başkanvekilimiz Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyemiz Murat Baybatur ve milletvekillerimizle birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum’dan Manisalıların acil olarak beklediği yatırımlar noktasında taleplerimiz oldu. Sayın Bakanımızın imar ve asfaltla ilgili gerekli kredi onayları ve izinleri verdiğini buradan müjdelemek istiyorum. İnşallah hızla çalışmaları başlatarak, Manisa’mızın beklediği hizmetleri yerine getireceğiz. Bunun yanında özellikle köy yollarında temel malzemesi serilen ancak kaynak nedeniyle asfaltı atılamayan ilimiz genelinde 300 kilometrelik yol vardı. Bununla ilgili kredi onayını da Sayın Bakanımızdan aldık. Asfalt bekleyen köylerimiz için bu da ayrıca sevindirici bir haber oldu. Bizlere gerekli desteği veren Sayın Bakanımız başta olmak üzere Grup Başkanvekilimize, AK Parti MKYK Üyemize ve kıymetli milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Manisamız için hayırlı olsun” diye konuştu.