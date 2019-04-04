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Manisaspor'un kupalarını kasap satın aldı

Manisaspor'un kentteki bir kasabın alacaklarına karşı haczedilen kupaları, açık artırmayla 59 bin 450 liraya alacağı olan kasaba satıldı- Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi: "Kupaları ne yapacak çok merak ediyoruz. Evine koyup 'ben bu kupaları kazandım' mı diyecek"

04 Nisan 2019 Perşembe 15:30
Manisaspor'un kupalarını kasap satın aldı

MANİSA (AA) - TFF 2. Lig'de sezonun bitimine 7 hafta kala 3. Lig’e düşmesi kesinleşen Manisaspor'un kentteki bir kasabın alacaklarına karşı haczedilen kupaları, açık arttırmayla 59 bin 450 liraya satıldı.

Kulübün önceki yıllarda Manisa'da et ürünleri aldığı kasaba olan 161 bin liralık borcu nedeniyle eylül ayında haczedilen 22 kupa için Şehzadeler ilçesindeki yediemin deposunda açık arttırma yapıldı.

Açık artırmaya tek talipli olarak katılan alacaklı kasap Ahmet Kibar, 10 dakika süren ihalede icra dairesi bilirkişi heyetince 59 bin 450 liralık kıymet takdiri yapılan ve aralarında kulübün 2005 yılında 1. Lig’den ilk kez Süper Lig’e çıktığında aldığı ikincilik kupası ve 2009 yılında Süper Lig’e döndüğünde aldığı şampiyonluk kupasının da yer aldığı 22 kupayı, 59 bin 450 liraya satın aldı.

Kulüp Başkanı Bülent Baygeldi, gazetecilere yaptığı açıklamada, pek çok emekle, futbolcuların alın teriyle aldıkları kupaların satılmasının üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Kupaları ne yapacak çok merak ediyoruz. Evine koyup 'ben bu kupaları kazandım' mı diyecek." dedi.

Kupaları alan kasaptan kulübe iddia edildiği kadar et alınmadığını öne süren Baygeldi, "2 ayda 5 ton et verdiğini söylüyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? 130 bin lira eder bu. Kışlaya götürsen bu kadar et yenilmez." diye konuştu.

Futbol Şube Sorumlusu Altan Çakıcı da kupaların kulübe iadesini beklediklerini dile getirerek, "Bunu yaptığı takdirde Manisa'da herkes ona müteşekkir olacaktır. Manisaspor değerdir, bu şehirde bunu kimse yok etmeye çalışmasın. Manisaspor bütün zorluklara rağmen yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.


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Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 15:30
  1. açık arttırma
  2. Haciz
  3. kupa
  4. Manisaspor

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