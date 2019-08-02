Manisa’nın toplu ulaşımına yeni hatlar

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurul Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen toplantıda yeni otobüs hatlarının oluşturulması ve il genelindeki trafik düzen ve güvenliğinin artırılmasına yönelik konular görüşülerek karara bağlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)2019 yılının ikinci Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Burak Aslay başkanlığındaki toplantıya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, kurulda görevli kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyesinden temsilciler katıldı.Düzenlenen toplantıda, yeni otobüs hatları oluşturularak ve il genelinde trafik düzen ve güvenliğinin arttırılmasına yönelik kararlar alındı.

Bu kapsamda kent merkezinde 301 ve 302 numaralı hatlarda toplu taşıma hizmeti veren elektrikli otobüslerin mevcut hatlarına ilave olarak 303 ve 304 numaralı hatlar oluşturuldu. Oluşturulan hat ile Şehirlerarası Otobüs Terminalinden hareketle İzmir Caddesi ve Sekiz Eylül Caddelerini, ayrı hatlarda takiben Mehmet Akif Ersoy Caddesi-İngolstadt Bulvarı-19 Mayıs Bulvarı- Atatürk Kent Parkı ve o çevredeki okulların Manisa kent merkezine ulaşımı sağlanacak. Düzenlenen toplantıda il sınırları içerisinde toplu taşıma hizmeti veren araçların bağlı bulundukları kooperatiflerin güzergâh güncellemeleri, mali yapıları ile trafik güvenliği açısından alınması gereken tedbirler de görüşüldü.Bunun yanı sıra J plakalı servis araçları ile (T) plakalı ticari taksilerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile bu konuda gelen talepler de değerlendirildi.