Manisa’nın tek kadın halk otobüsü şoförü serginin ilgi odağı oldu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri tarafından ’Hayatın içinde kadın’ konulu fotoğraf sergisi açıldı. Dernek Üyesi Emel Aydoğan tarafından çekilen Manisa’nın tek kadın Özel Halk Otobüsü Şoförü Fatma Güngör’ün fotoğrafı, sergide ilgi odağı oldu.

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Forum Magnesia AVM’de ’Hayatın içinde kadın’ konulu fotoğraf sergisi açıldı. Birbirinden farklı fotoğraf karelerinin oluşturduğu serginin açılışına, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şaver Yüksel başta olmak üzere Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri ve çok sayıda fotoğrafsever katıldı.

Çoğunluğu çalışan kadınların fotoğraflarının yer aldığı sergide, Dernek Üyesi Emel Aydoğan tarafından çekilen Manisa’nın tek kadın Özel Halk Otobüsü Şoförü Fatma Güngör’ün fotoğrafı ilgi odağı oldu. Serginin açılışına da katılan Fatma Güngör, sergide yer almaktan çok mutlu olduğunu dile getirdi.