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Manisa'nın Soma ilçesindeki bir maden ocağında, tavandaki kayanın düşmesi sonucu 11 işçinin yaralandığı bildirildi.
12 Aralık 2018 Çarşamba 20:44
Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 20:44
Maden ocağı
SOMA
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