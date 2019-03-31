Manisa'nın Soma ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Ali Tulup kazandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Ali Tulup kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Ali Tulup 26 bin 634, CHP adayı Abdullah Saka 18 bin 107, BBP adayı İsmail Hakkı Bakır 13 bin 652 oy aldı.

-Tulup'un özgeçmişi-

Ali Tulup, 1955 yılının kasım ayında Soma'nın Turgutalp Mahallesi'nde doğdu. Şekerbank şubesinde memur olarak çalışmaya başladı.

1998 yılında Etibank'ın bankacılık sektöründe Soma şubesine müdür yardımcısı olarak geçiş yaptı. 2004 yılında Soma ilçesinin Turgutalp Beldesi'nden Doğru Yol Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi.

Bir müddet sonra AK Parti'ye geçti. 2009 Yerel Seçimleri'nde tekrar Ak Parti'den aday gösterilerek Belediye Başkanı seçildi.

Manisa'nın Büyükşehir statüsüne alınması ile Soma Belediyesi'nin Ak Parti kontenjandan meclis üyesi olarak seçildi. Ardından Soma Belediyesi Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2018 yılının nisan ayından beri de Soma Belediye Başkanlığı görevini yerine getirmektedir. Evli, 2 çocuk babasıdır.



