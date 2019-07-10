Manisa’nın Salihli ilçesinde transit minibüs ile otobüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
Manisa’nın Salihli ilçesinde transit minibüs ile otobüs çarpıştı.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:14
Manisa’nın Salihli ilçesinde transit minibüs ile otobüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazada 4 kişi hayatını kaybetti.
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