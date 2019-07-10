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Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs ile minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:15
Manisa'nın Salihli ilçesinde otobüs ile minibüs çarpıştı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:15
  1. kaza
  2. otobüs
  3. Salihli

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