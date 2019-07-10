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Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:38
Manisa'nın Salihli ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 18:38
  1. kaza
  2. otobüs
  3. Salihli

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