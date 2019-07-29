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Manisa’nın imar planları masaya yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Başkan Yardımcısı Mimar Atilla Efendioğlu’nu ağırladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:35
Manisa’nın imar planları masaya yatırıldı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Başkan Yardımcısı Mimar Atilla Efendioğlu’nu ağırladı. Manisa’da 1989 yılından bu yana yapılmayan imar planlarının masaya yatırıldığını belirten Başkan Ergün, hedeflerinin en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak, Manisa’ya nefes aldırmak olduğunu söyledi.


Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Başkan Yardımcısı Atilla Efendioğlu ile birlikte Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ü ziyaret etti. Manisa’nın en önemli sorunlarının başında gelen imar planları ile ilgili çalışmaların geldiği nokta hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgiler masaya yatırıldı. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Genel Sekreter Yardımcıları Ali Öztozlu ile Ramazan Burak Aslay da yer aldı. Manisa’da 1989 yılından bu yana yapılmayan imar planlarının masaya yatırıldığını belirten Başkan Ergün, hedeflerinin en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak, Manisa’ya nefes aldırmak olduğunu söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi ve Yunusemre Belediyesinin bu konuda yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik de, şehre en hayırlı planı ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:35
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