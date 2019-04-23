Manisa’nın ilçelerinde 23 Nisan coşkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Manisa’nın ilçelerinde de coşkuyla kutlandı. Çocuklar hazırladıkları gösterileriyle bayramı doyasıya yaşarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Manisa’nın Kula, Sarıgöl, Kırkağaç, Turgutlu ve Salihli ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı.

Kula’daki törenler

Manisa’nın Kula ilçesi Kent Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları daha sonra Şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı düzenlenen programla devam etti. Kula Naci Hakkı Ulusoy İlkokulunun düzenlediği programda, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kula Kaymakamı Kemal Duru yaptı. Kaymakam Duru’nun konuşmasının ardından öğrenciler tarafından hazırlanan rontlar, halk oyunları gösterileri yapıldı, günün anlam ve önemini anlatan şiirler ve kompozisyonlar okundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Sarıgöl’deki törenler

Sarıgöl’deki ilkokullarda çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrenciler çeşitli etkinliklerle izleyenleri büyüledi. Halk oyunları gösterileri, şiirler, koroların mini konserleri izleyenlerin takdirini topladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını 99. yılının ikinci töreni ise Sarıgöl Hükümet Konağı önünde yapıldı. Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç tarafından çelen sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Meydandaki törende her okuldan birer sınıfın çeşitli etkinlikleri büyük beğeni topladı. Tören sonunda çeşitli zamanlarda düzenlenen spor etkinliklerinde dereceye giren öğrencilerin madalya kupa ve hediyeleri, Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılınç tarafından takdim edildi.

Kırkağaç’taki törenler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülke genelinde olduğu gibi Kırkağaç’ta da yapılan törenlerle kutlandı. Çok sayıda vatandaşın izlediği bayram töreninde çocuklar büyük coşku yaşadı. Kırkağaç’taki tören Yeni Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından tören Rıza Nebahat Dolman İlkokulunda devam etti. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Yalçınkaya’nın açılış konuşmasının ardından öğrenciler günün anlam ve önemini anlatan şiirlerini okudu. Halk oyunları ekibinin muhteşem gösterisi ayakta alkışlanırken, Acaridmanspor Tekvando takımı sporcularının birbirinden güzel hareketleri büyük beğeni topladı.Programın sonunda ise bayram dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde dereceye giren öğrenci ve okullara ödülleri verildi.

Turgutlu’daki törenler

23 Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Turgutlu’da da büyük coşkuyla kutlandı. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanındaki kutlamalarda küçük öğrencilerin gösterileri izleyenlerden tam not alırken çok sayıda vatandaş alandaki töreni takip etti. Turgutlu 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanındaki törenlere Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Abdusselam Esen, Turgutlu Jandarma Komutanı Binbaşı Muhammet Evren, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldr, Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, siyasi parti temsilcileri protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez yaptı. Büyük bir coşkunun hakim olduğu törende öğrenciler tarafından sahnelenen gösteriler büyük beğeni topladı.

Salihli’deki törenler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 99. kuruluş yılı, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye’de olduğu gibi Salihli’de de törenlerle kutlandı. Kutlamalara Makedonya ve Ukrayna’dan gelen öğrenciler de katıldı. Salihli’de kutlama törenleri Atatürk Anıtı’ndaki çelenk sunumu ile başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek’in Atatürk anıtına çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından sona erdi. İkinci program ise Cumhuriyet İlkokulu bahçesinde gerçekleştirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek yaptı. Törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında ilçeye Makedonya ve Ukrayna’dan gelen öğrencilerin gösterileri ve okul öğrencilerinin gösterileri yer aldı. Şiirlerin okunduğu, judo gösterilerinin yer aldığı program, ödül töreni ile son buldu.