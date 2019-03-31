Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selami Selçuk kazandı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Selami Selçuk kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Selami Selçuk 13 bin 184, İYİ Parti adayı Haluk Şenyurt 8 bin 523, Saadet Partisi adayı Mehmet Önal 317 oy aldı. -Selçuk'un öz geçmişi Selami Selçuk, 1962 yılında Demirci'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Demirci'de tamamladıktan sonra 1984 yılında Bursa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitiren Selçuk, 1 yılı İngiltere'de olmak kaydıyla Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı. 30 Mart 2014 tarihinde Demirci Belediye Başkanı seçilen Selçuk, evli ve 3 çocuk babası.



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