Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Selami Selçuk kazandı.31 Mart 2019 Pazar 21:29
Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Selami Selçuk kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Selami Selçuk 13 bin 184, İYİ Parti adayı Haluk Şenyurt 8 bin 523, Saadet Partisi adayı Mehmet Önal 317 oy aldı.
-Selçuk'un öz geçmişi
Selami Selçuk, 1962 yılında Demirci'de doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise tahsilini Demirci'de tamamladıktan sonra 1984 yılında Bursa İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünü bitiren Selçuk, 1 yılı İngiltere'de olmak kaydıyla Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Yüksek Lisansını tamamladı.
30 Mart 2014 tarihinde Demirci Belediye Başkanı seçilen Selçuk, evli ve 3 çocuk babası.
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