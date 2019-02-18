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Manisa’nın asırlık çınarı

Manisa’nın Salihli ilçesi Beşeylül Mahallesi’nde yaşayan 105 yaşındaki asırlık çınar Bektaş Ergül, Manisa’nın en yaşlısı olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20 Şubat tarihinde Ankara’da yapılacak olan Yaşlılık Şurası’na katılacak.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:16
Manisa’nın asırlık çınarı

Manisa’nın Salihli ilçesi Beşeylül Mahallesi’nde yaşayan 105 yaşındaki asırlık çınar Bektaş Ergül, Manisa’nın en yaşlısı olarak Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20 Şubat tarihinde Ankara’da yapılacak olan Yaşlılık Şurası’na katılacak.


İki kez evlenen ve 6 çocuğu bulunan Bektaş dedenin, 17 torun, 29 torun çocuğu ve 13 tanede torununun torunu bulunuyor. 105 yaşındaki asırlık çınar Bektaş Ergül, gençlik yıllarında öğrendiği şiirleri hala hatırlayıp söylediği gibi ilerlemiş yaşına rağmen sağlıklı görünüyor. Bektaş dede ile torunun torunu arasında ise tam 103 yaş farkı bulunuyor.


Manisa’nın Kula ilçesi Kenger Mahallesi’nde 1 Temmuz 1914 doğumlu olan Bektaş Ergül, yaşamını ise Salihli’de sürdürüyor. Babasının askerden dönmediği için babasını hiç görmeyen Bektaş dede, 2 defa evlilik yapmış, ancak eşleri vefat etmiş. Ömrü hayatında sigara ve alkol kullanmayan Bektaş dede, bu kadar sağlıklı uzun yıllar yaşamasına ise üzüme borçlu olduğunu söyledi.


Geçmişteki hatıralarından bahseden Bektaş Ergül, "Eskiden köylerde tarhana, bulgur, börülce ve nohut olurdu. Biz şimdiki gibi pazar harçlığı bilmeyiz. Bahçemizde patlıcanı, biberi, domates bahçemizde kendimiz yetiştirirdik. Biz ne yetiştirirsek, onlarla beslendik. Pekmez kaynatır ve pekmezimiz çok olurdu. Ekmeğimiz ve peynirimiz bol olurdu. Tatlıyı çok yerdik, pazar et görmedik" dedi.


Üzümü çok yediğini vurgu yapan Bektaş dede, "Hala üzüm benim cebimde durur. Üzümün hem yaşını, hem kurusunu yemeye devam ediyorum” dedi. Gençlere tavsiyelerde bulunan asırlık çınar Bektaş Ergül, "Ben gençliğimde çok çalıştım. Çalışkan 2 kişi var ise bunlardan birisi bendim. Üç kişi varsa, yine biri bendim. Şimdiki gençlerime tavsiye ediyorum ki çalışan demir ışıldar, çalışan demir parlar. Daima çalışmalarını ve yükselmelerini, Türk ordusunun da daima kalkınmasını istiyorum” şeklinde konuştu.



“Bu yaşta bir dedem olduğu için çok mutluyum”


Babasının en küçük oğlu olduğunu belirten Ahmet Ali Ergül, babasının 105 yaşında ve sağlıklı olmasından mutluluk duyduğunu belirtirken en küçük kızı Aysel Yavuz ise “Babamın desteğini hep gördüm. Babam hep çalışkan, çocuklarına karşı hep yumuşak, yüksek sesle konuşmayan, sert birisi değildir. Çalışmayı sever” dedi.


Torunlar olarak Bektaş dedelerini hep çok sevdiklerini belirten torun Fatma Ergül Şan, “Çünkü o bizim dedemiz. Onunla hep ilgilenmeye çalışırım. Doktora götürürüm, danışırım, ben yerine göre onun doktoruyum. Onu çok seviyorum, elimden gelen her şeyi onun için yaparım" şeklinde konuştu.


Her bayramda ailesi ile birlikte büyük dedesini ziyaret ettiklerini ifade eden torununun torunu Mehmet Efe Şanal ise "Her zaman elini öperim. O da bana para ve şeker verir. Bizi hep mutlu eder” dedi. Mert Efe de "Bu yaşta bir dedem olduğu için çok mutluyum. Onu çok seviyorum, iyi ki var” diye konuştu.



Bektaş dede, Yaşlılık Şurası’na katılacak


Salihli İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz, 105 yaşındaki Bektaş dedenin Cumhurbaşkanlığı himayesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 20 Şubat tarihinde Ankara’da yapılacak olan Yaşlılık Şurası’na katılacağını söyledi.


"Bektaş dedemiz 105 yaşında” diyen Yavuz, "Bakanlığımız kendisine Asırlık Çınar belgesi verecek. Çünkü Bektaş dede Cumhuriyetimizin canlı bir şahidi ve tanığıdır. Bakanlığımızda bunu belgelemek istedi. Yaşlılık Şurasına Manisa ve Salihli’den sadece Bektaş dedemiz katılacak” dedi.


Şurayı önemsediklerini dile getiren Yavuz, "Atatürk’ünde dediği gibi gençliğinde tüm gücüyle bugünümüz için çalışan yaşlılara, gereken sevgi ve saygıyı göstermek bizlerin boynunun borcudur. Bu borcun bir ifadesi olarak ta bakanlığımız bir şura düzenledi. Hem yaşlılarımızın daha refah içerisinde yaşamaları için alınacak tedbirler görüşmek üzere, hem de Bektaş dede gibi asırlık çınarlarımıza teşekkür mahiyetinde belge vermek üzere düzenlendi. Bende Bektaş dedeyi bu şura vesilesi ile tanıdım. Kendisini tanımaktan, tanışmaktan, elini öpmekten çok keyif aldım" ifadelerini kullandı.


Bektaş Ergül’ün damadı Ali Yavuz ise kayınbabası için yazdığı ’Bektaş Dede’ adlı bir şiirini okudu. Asırlık çınar torunlarının torunu için düzenlenen sünnet töreninde ve yine çocukları ve torunları tarafından 100’üncü yaş gününde bir doğum günü partisi düzenlenmiş, Bektaş Ergül, torunları ile karşılıklı oynamıştı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:16
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