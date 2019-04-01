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Manisa'nın 3 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

İYİ Parti, Yunusemre ve Köprübaşı'nda, MHP ise Turgutlu'da oyların yeniden sayılmasını istedi

01 Nisan 2019 Pazartesi 17:28
Manisa'nın 3 ilçesinde seçim sonuçlarına itiraz edildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre, Turgutlu ve Köprübaşı ilçelerinde seçim sonuçlarına itiraz edildi.

Yunusemre ilçesinde kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti'nin adayı Mehmet Çerçi, rakibi İYİ Parti'li Kürşad Mithat Özkan'dan 61 oy fazla alarak seçimi kazandı.

Mehmet Çerçi 57 bin 871 oy, Kürşad Mithat Özkan ise 57 bin 810 oy aldı. Açıklanan resmi olmayan sonuçların ardından İYİ Parti adayı Kürşad Mithat Özkan, ilçe seçim kuruluna başvurarak oyların yeniden sayılmasını istedi.

Köprübaşı ilçesinde de AK Parti'li Regaip Topuz, 4 bin 650 oy ile rakibi İYİ Parti'li Fatih Taşlı'dan 28 oy fazla alarak seçimi önde tamamladı.

4 bin 622 oy alan Taşlı, oyların yeniden sayılması için itiraz etti.

Turgutlu'da da resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Çetin Akın 36 bin 896 oy alırken MHP'li Turgay Şirin ise 36 bin 446 oyda kaldı. 450 oy farkla seçimi kaybeden Şirin, ilçe seçim kuruluna itirazda bulundu.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 17:28
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