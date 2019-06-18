Manisalılar Mursi için meydanlara indi

Mısır’ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Manisa’da AK Parti İl Başkanlığı ve Manisa Sivil Dayanışma Platformu tarafından basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti Manisa İl Başkanlığı tarafından Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya AK Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Aynil Yavaş, Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Samet Doğuş tarafından okunan basın açıklamasının ardından Mursi için dua edildi. Doğuş açıklamasında, "Mısır’ın siyasi tarihinde ilk kez demokratik seçimlerle cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi, özgürlük ve adalet hasretiyle Hakk’a yürümüştür. İnandığı dava uğruna ömrünü adayan Mursi, Mısır halkı için verdiği insanlık mücadelesinde zalim bir cunta zihniyetiyle devrilmiştir. 2013 Temmuz’unda kanlı bir darbe ile iktidarı ele alan Abdülfettah es-Sisi, kan ve gözyaşı üzerine kurduğu iktidarını yine kanla beslemiştir. Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın Firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. Başta Amerika olmak üzere bazı Batı ülkeleri, maddi ve ideolojik çıkarları uğruna Mısır’da darbe rejiminin insanlık dışı uygulamalarına karşı sessiz kalarak; işkenceleri, haksız yargılamaları ve vahşi idamları görmezden gelmiştir. 2 bin 357 gündür Mısır zindanlarındaki direniş destanını sürdüren Muhammed Mursi, zalimlerin mahkemesinde şehadete yürümüştür. ’Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma’ diye buyuran bir dinin mensupları olarak bu süreçte bizleri en derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi’ye karşı dur diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İnancımızın gereği ve liderimizin dik duruşuyla Mısır’da insan haklarının hiçlenmesini kabul etmedik, etmeyeceğiz. Biz, Mursi’nin verdiği onurlu mücadelesinin ve şehadetinin şahidiyiz. İnsanlık, zulme direnenleri ve zulmeden zalimleri unutmayacaktır" dedi.

STK’lardan ortak açıklama

Manisa Sivil Dayanışma Platformu (MASİDAP) üyesi sivil toplum kuruluşları da yine Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan gıyabi cenaze namazının ardından ortak bir açıklama yaptı. Açıklamaya STK başkanlarının yanı sıra AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcıları Cemal Alat, Samet Doğuş ve Emre Şener de katıldı. MASİDAP dönem sözcüsü Eğitim Bir Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner yaptığı açıklamada, "Mısır’ın ilk ve tek meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, kendisine yapılan sistematik işkence ve ihmaller ardından dün şehit olmuştur. Şehit Mursi, yıllardır böbrek, karaciğer ve şeker hastalıklarından muzdarip olduğu halde tedavileri keyfi biçimde engellenmiş, olumsuz hapishane koşullarında durumunun kötüleşmesi beklenmiştir. Siyonizmin bekçiliğini yapan Mısır cuntası, Batı’dan ve özellikle Trump yönetiminden aldığı destekle ülke içinde her türlü hukuksuzluğu ve cinayeti işlerken, Mursi’nin şehadeti bu hukuksuz rejimin ve dış destekçilerinin bölgesel projelerinde yeni bir aşamaya geçtiklerinin işaretidir. Darbecilerin dışarıda en büyük destekçileri ABD ve Avrupa Birliği olsa da bölgedeki en önemli finansörleri Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’dir. Şu ana kadar Batılı ülkeler Mısır’a 30 milyar dolarlık silah ve teçhizat vermişler, Suud ve Emirlik yönetimleri de 14 milyar dolarlık yardım yapmışlardır. Eş zamanlı olarak bir yanda Kudüs ve Filistin’de saldırganlık artarken, aynı anda Mısır’da operasyonlara hız verilmesi ABD’nin yeni Ortadoğu planıyla ilgili görünmektedir. Bir cumhurbaşkanını hayatta iken koruyamayan dünya kamuoyu, en azından ölümünün ardından adaleti sağlamaya çalışmalıdır" şeklinde konuştu.

Basın açıklaması ’Zalimler için yaşasın cehennem’ sloganlarıyla son buldu.