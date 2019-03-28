Manisalılar İzmir’e, İzmirliler Manisa’ya

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol Manisa’nın göç istatistiklerini paylaştı. 2018 yılında 41 bin 189 kişinin geldiği Manisa’dan aynı yıl 39 bin 56 kişi de göç etti. Manisa’nın en çok göç aldığı il komşusu İzmir olurken, Manisalıların da en çok göç ettiği şehir yine İzmir oldu.

TÜİK tarafından açıklanan ADNKS verilerine göre 2018 yılında Manisa, 41 bin 189 kişi göç alırken, 39 bin 56 kişi de Manisa’dan göç etti. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol yaptığı açıklamada, "Manisa; en çok 10 bin 327 kişiyle İzmir’den, 3 bin 548 kişiyle İstanbul’dan ve 2 bin 8 kişiyle Balıkesir’den göç almıştır. Manisa’dan aynı dönem içerisinde ise 39 bin 56 kişi göç etmiştir. Manisa en çok 9 bin 125 kişiyle İzmir’e, 3 bin 242 kişiyle İstanbul’a ve 2 bin 351 kişiyle Balıkesir’e göç vermiştir.

Manisa’nın net göçü 2 bin 133 kişi, net göç hızı ise binde 1,5 olarak gerçekleşmiştir. Manisa, Türkiye genelinde en yüksek net göç hızına sahip 53. il olmuştur. Türkiye genelinde binde 138,5 değeriyle en yüksek göç hızına sahip il Çankırı olurken, binde -17,3 değeriyle en düşük göç hızına sahip il Ağrı olmuştur." dedi.

Yaş gruplarına göre göç verileri incelendiğinde Manisa’nın en çok 9 bin 320 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç alırken, en az 634 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç aldığını kaydeden Akyol, "Manisa en çok 9 bin 347 kişi ile 20-24 yaş grubundan göç verirken, en az 778 kişi ile 60-64 yaş grubundan göç vermiştir." diye konuştu.

En çok göç alan ilçeler Yunusemre, Şehzadeler ve Turgutlu

İlçelerin aldığı göçlerin istatistiklerini de paylaşan Akyol şunları söyledi: "Manisa ilçelerine bakıldığında en fazla göç alan ilk 3 ilçe sırasıyla 16 bin 152 kişiyle Yunusemre, 8 bin 803 kişiyle Şehzadeler ve 6 bin 832 kişiyle Turgutlu olurken, en az göç alan 3 ilçe ise sırasıyla 552 kişiyle Gölmarmara, 731 kişiyleKöprübaşıve 814 kişiyle Selendi ilçeleridir. En fazla göç veren ilk 3 ilçe sırasıyla 12 bin 137 kişiyle Yunusemre, 10 bin 810 kişiyle Şehzadeler ve 5 bin 753 kişiyle Salihli olurken, en az göç veren 3 ilçe sırasıyla 652 kişiyle Gölmarmara, 683 kişiyle Köprübaşı ve 823 kişiyle Ahmetli ilçeleridir."

En çok göç hareketliliğinin Yunusemre ilçesinde yaşandığını kaydeden Akyol, "Yunusemre, 2018 yılında 16 bin 152 kişi göç almış olup, 12 bin 137 kişi göç vermiştir. Yunusemre’nin net göç hızı binde 16,9 olmuştur. Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Ahmetli, Saruhanlı, Köprübaşı ve Salihli ilçeleri verdiği göçe göre daha fazla göç alırken; Alaşehir, Selendi, Kula, Gölmarmara, Sarıgöl, Gördes, Kırkağaç, Demirci, Soma ve Şehzadeler ilçeleri aldığı göçe göre daha fazla göç vermektedir." ifadelerini kullandı.