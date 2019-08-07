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Manisalı minikler yazın keyfini çıkardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören minik öğrenciler, yaz şenliği heyecanı yaşadı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
Manisalı minikler yazın keyfini çıkardı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde eğitim gören minik öğrenciler, yaz şenliği heyecanı yaşadı.


Geleceğimizin teminatı çocukların okul öncesi eğitimlerine katkı sağlamak için Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Karaköy’de hizmet verdiği Karaköy Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi’nde minikler yaz şenliği heyecanı yaşadı. Yüz boyama, karaoke ve sandalye kapmaca gibi etkinliklerin yapıldığı şenlikte öğrenciler palyaço eşliğinde doyasıya eğlendiler. Şenliğe, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, Merkez Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri öğretmenleri ve miniklerin velileri katıldı. Daire Başkanı Özcan, çocukların yüzlerini boyayarak mutluluklarına ortak oldu. Veliler de bol bol fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdiler.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, “Bugün burada merkezimizin kursiyerleriyle yaz eğlencesi düzenledik. Asıl amacımız, çocuklarımızın motivasyonunu arttırmak ve velileriyle, öğretmenleriyle beraber paylaşım içinde güzel vakit geçirmelerini sağlamak. Herkes durumdan çok mutlu. Konuştuğumuz velilerimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün okul öncesi eğitime verdiği önemin farkında olduklarından bahsettiler. Biz de onlarla beraber olmaktan dolayı çok mutluyuz. Her yıl merkezlerimizde farklı etkinlikler yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz” dedi.


Merkez Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri Sorumlusu Serap Gücüyen, “Merkezimizde yaz dönemi boyunca öğrenim gören yaklaşık 300 öğrenciye moral ve motivasyon vermek adına eğlencemizi düzenledik. Her yıl farklı merkezlerimizde yaz şenlikleri yapıyoruz. Bugünkü şenliğimizde yüz boyama, karaoke, palyaço eşliğinde dans şovları ve sandalye kapmaca gibi çeşitlietkinliklerimiz var. Çocuklarımız da hareketli ve eğlenceli bir gün geçiriyorlar” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:14
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