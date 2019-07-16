0553 313 94 23

Manisalı fotoğrafçılar lavanta bahçelerini fotoğrafladı

Mor ve yeşilin görsel bir şölen sunduğu, Türkiye’de ‘Lavantanın Başkenti’ olarak bilinen Kuyucak Köyüne fotoğraf gezisi düzenleyen Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) en iyi pozları yakalayabilmek için deklanşöre bastı.

16 Temmuz 2019 Salı 12:21
Manisalı fotoğrafçılar lavanta bahçelerini fotoğrafladı

Mor ve yeşilin görsel bir şölen sunduğu, Türkiye’de ‘Lavantanın Başkenti’ olarak bilinen Kuyucak Köyüne fotoğraf gezisi düzenleyen Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) en iyi pozları yakalayabilmek için deklanşöre bastı.


Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, Türkiye’de ‘Lavantanın Başkenti’ olarak bilinen Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyünde lavanta bahçelerini fotoğrafladı. 40 kişilik gezi ekibiyle yola çıkan dernek üyeleri, Isparta merkez, Eğridir gölü, Salda Gölü ve Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyünü gezdi. Bol bol fotoğraf çeken fotoğraf sevdalıları, aynı zamanda uygulamalı fotoğraf eğitimi de aldı. Bu mevsimde görsel bir şölen sunan ve Türkiye’deki lavanta üretiminin yüzde 80’lik bölümünü tek başına karşılayan Kuyucak Köyünde, birbirinden güzel fotoğraf çeken dernek üyeleri, gezi boyunca ayrıca yaşanan anları ölümsüzleştirmek adına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Işığın izinde 63. durağımız Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ve Kuyucak Lavanta bahçeleri oldu. Fotoğraf dostlarımızla birlikte deklanşör seslerine mutluluk sesleri karıştırdık. Gezide bizi yalnız bırakmayan MAFOD üyelerimize ve fotoğraf dostlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 12:21
  1. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Havuza ’Atlantis’ damgası!
    1. Havuza ’Atlantis’ damgası!
    2. Para atletler 15 Temmuz şehitlerini andı
    3. İzmir Torbalı Ayrancılar TOKİ kura..
    4. Doğa yürüyüşünde sürpriz evlenme..
    5. 16 yaşındaki çocuk, kazayla annesini..
    6. Nakliyeye belediye eli değdi
    7. S 400 füzesine benzettiği maketi..
    8. 15 Temmuz’un sene-i devriyesinde
    9. Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut..
    10. Askeri bando çaldı, vatandaşlar..
    11. Hakim-savcı ve yargı çalışanlarından..
    12. Sönmezalp Kültürpark’ta anıldı
    13. 10 ilde operasyon! Aralarında iş..
    14. Nepal'de sel ve toprak kaymaları: 78 ölü
    15. Kastamonu Belediyespor sezonu açtı
    16. Ünlü oyuncu ifade verdi
    17. Antalya'da fuhuş operasyonu
    18. Herkes gitti bir tek onlar kaldı
    19. Hint keneviri yetiştiren adam..
    20. "FETÖ ihaneti bertaraf olmuştur"
    21. Fiat'tan Samsun'da güvenli sürüş..
    22. Manisalı fotoğrafçılar lavanta..
    23. Yalçın Topçu Özbekistan’da 15 Temmuz..
    24. Miniğin okuduğu 15 Temmuz şiiri..
    25. Dolmuştan düşen kişi hayatını kaybetti
    26. TOKİ Ankara Sincan 2. etap konutları..
    27. Filipinler’de dang humması salgını:..
    28. Denizlispor, Hadi Sacko’yu renklerine..
    29. Samsat’ta 15 Temmuz etkinliği
    30. Akşener FETÖ'den ifadesinin alınması..
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Bugün parti, siyaset...
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    İmamoğlu’nun kozmik oda şaibesi sürüyor
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    Ahmet Davutoğlu: Bu acı tecrübeyi tekrar yaşatmak isteyenler bilsinler ki...
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    CHP'li vekil 15 Temmuz oturumunda Erdoğan'a saldırdı! Bostancı'dan muhteşem cevap
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu
    Bütün ülke şokta! Havalimanının hangarında füze bulundu

    Günün Karikatürü

    15 Temmuz 2019
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    İspanya'dan Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Arkası gelebilir, iki kez düşünülmeli
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler
    CHP'li vekil Erdoğan'a kin kustu! Meclis'i karıştıran sözler