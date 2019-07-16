Manisalı fotoğrafçılar lavanta bahçelerini fotoğrafladı

Mor ve yeşilin görsel bir şölen sunduğu, Türkiye’de ‘Lavantanın Başkenti’ olarak bilinen Kuyucak Köyüne fotoğraf gezisi düzenleyen Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD) en iyi pozları yakalayabilmek için deklanşöre bastı.

Manisa Fotoğraf Derneği üyeleri, Türkiye’de ‘Lavantanın Başkenti’ olarak bilinen Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyünde lavanta bahçelerini fotoğrafladı. 40 kişilik gezi ekibiyle yola çıkan dernek üyeleri, Isparta merkez, Eğridir gölü, Salda Gölü ve Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak Köyünü gezdi. Bol bol fotoğraf çeken fotoğraf sevdalıları, aynı zamanda uygulamalı fotoğraf eğitimi de aldı. Bu mevsimde görsel bir şölen sunan ve Türkiye’deki lavanta üretiminin yüzde 80’lik bölümünü tek başına karşılayan Kuyucak Köyünde, birbirinden güzel fotoğraf çeken dernek üyeleri, gezi boyunca ayrıca yaşanan anları ölümsüzleştirmek adına bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, “Işığın izinde 63. durağımız Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ve Kuyucak Lavanta bahçeleri oldu. Fotoğraf dostlarımızla birlikte deklanşör seslerine mutluluk sesleri karıştırdık. Gezide bizi yalnız bırakmayan MAFOD üyelerimize ve fotoğraf dostlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.