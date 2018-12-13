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Manisa'daki terör örgütü PKK/KCK davasında karar

Mahkeme heyeti, 36 sanığa 10 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verdi

13 Aralık 2018 Perşembe 18:10
Manisa'daki terör örgütü PKK/KCK davasında karar

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 83 sanığın yargılandığı davada, 36 sanığa 10 ay ile 11 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

31'i tutuklu 138 kişinin yargılandığı davada sanık sayısının fazlalığı nedeniyle gruplara ayrılan, üçüncü ve son grupta yer alan 6'sı tutuklu 83 sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıkların bir bölümü ile avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların son savunmasının ardından oturuma ara verdi.

Aranın ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, aralarında HDP Manisa il yöneticilerinin de bulunduğu 36 sanığın "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması ya da el değiştirmesi" gibi suçlardan 10 ay ile 11 yıl 8 ay arasında hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

10 sanığın beraatine hükmeden heyet, 37 sanık hakkında hükmün açıklanmasını geriye bıraktı.

- Dava 3 gruba ayrılmıştı

Manisa'da "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" gibi 39 farklı suçu işledikleri iddiasıyla 138 kişi farklı zamanlarda gözaltına alınmış, bunlardan 32'si tutuklanmıştı.

Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle sanıklar 3 gruba ayrılmış, 6'sı tutuklu 25 sanığı kapsayan grup ile ilgili haziran ayında karar çıkmış, 21 sanık 1 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

19'u tutuklu 30 sanığı kapsayan gruba ilişkin eylül ayında verilen kararda ise 24 sanık 1 yıl 8 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasıyla cezalandırılmıştı.


Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 18:10
  1. dava
  2. karar
  3. PKK/KCK

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