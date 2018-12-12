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Manisa'daki terör örgütü PKK/KCK davası

6'sı tutuklu 83 sanığın yargılanmasına devam edildi

12 Aralık 2018 Çarşamba 21:01
Manisa'daki terör örgütü PKK/KCK davası

MANİSA (AA) - Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 6'sı tutuklu 83 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan toplam 32'si tutuklu 138 sanıklı davada sanık sayısının fazlalığı nedeniyle ayrılan üç gruptan sonuncusu olan 6'sı tutuklu 83 sanık, bir kez daha hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıkların bir bölümü ile avukatları katıldı.

Duruşmada savcı önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrar ederek, tüm sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet", "terör örgütü adına suç işlemek" suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savcının mütalaasının ardından tutuklu ve tutuksuz sanıkların avukatları savunmasını yaptı.

Tutuksuz sanıkların avukatlarından İlahi Öz, davanın siyasi bir operasyon olduğunu öne sürerek, Tahir Elçi'nin öldürülmesiyle ilgili basın açıklamasına katılan müvekkilinin terör örgütü üyesi olamayacağını iddia etti.

Tutuklu sanık Mehmet T'nin avukatı Bahattin Özdemir ise kanser teşhisi konulan müvekkilinin cezaevinde yeterli koşulda tedavi alamayacağını belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti başkanı, diğer sanık avukatlarının savunmasının ardından duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verdi.

- Dava 3 gruba ayrılmıştı

Manisa'da "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma" ve "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" gibi 39 farklı suçu işledikleri iddiasıyla 138 kişi farklı zamanlarda gözaltına alınmış, bunlardan 32'si tutuklanmıştı.

Sanık sayısının fazlalığı nedeniyle 3 gruba ayrılan davanın 6'sı tutuklu 25 sanığı kapsayan duruşmasında haziran ayında karar çıkmış, 21 sanığın bir yıl ila 13 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmasına, 3'ünün beraatine, bir sanığın dosyasının ayrılmasına hükmedilmişti.

Davanın 19'u tutuklu 30 sanığı kapsayan duruşmasında ise eylül ayında karar çıkmış, 24 sanığa 1 yıl 8 ay ila 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezaları verilmiş, 6 sanık hakkında da hükmün açıklanması geri bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 21:01
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