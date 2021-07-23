Manisa’daki orman yangınında yeni gelişme
Manisa'nın Demirci ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Manisa'nın Demirci ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Mezitler Mahallesi Burandere mevkisindeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, durumu Manisa Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 4 helikopter ve 14 arazözle yangına müdahale edilmeye başlandı.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında yaklaşık 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Öte yandan, ekipler, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.