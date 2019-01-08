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Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

Aralarında eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi

08 Ocak 2019 Salı 16:16
Manisa'daki FETÖ'nün darbe girişimi davası

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin 9 tutuklu sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuklu sanıklarla avukatları katıldı.

Duruşmada tutuklu sanıklardan eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk'un, ankesörlü telefonlardan ardışık aranmasıyla ilgili Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığından gelen dosyası davaya dahil edildi.

Dosyasıyla ilgili savunmasını yapan Tacıbozuk, etkin pişmanlıktan yaralanmak istediğini, FETÖ üyelerinin Doğu Anadolu Bölgesi'nde görev yaparken kendisini ısrarla aradığını, görüşmeyi reddedip temas kurmadığını söyledi.

Tutuklu sanık Murat Yılmaz da savunmasında kendileriyle ilgili soruşturma dosyasında eksiklikler bulunduğunu öne sürerek, kovuşturmanın genişletilmesini, 15 Temmuz gecesi olayların yaşandığı Albay Mehmet Arif Seyhun Kışlası'nda keşif yapılmasını ve kışlanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde teşhis edilemeyen kişilerin belirlenmesini talep etti.

Önceki duruşmalarda tanık olarak dinlenilen Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç'in mahkemede verdiği ifadelerde çelişki olduğunu iddia eden Murat Yılmaz, öne sürdüğü çelişkilerin ortadan kalkması için yeni tanıkların ifadelerine başvurulması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, diğer sanık ve avukatlarından taleplerini topladıktan sonra duruşmayı yarına erteledi.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa merkez komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. piyade alay komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca örgütün bölge talebe mesulü olduğu iddia edilen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen Bayat hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 16:16
  1. dava
  2. Duruşma
  3. FETÖ

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