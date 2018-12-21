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Manisa’daki dolandırıcılık iddiası

- Turgutlu ilçesinde vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcunun iş yerindeki haciz işlemlerini izledi

21 Aralık 2018 Cuma 18:53
Manisa’daki dolandırıcılık iddiası

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bazı vatandaşlar, kendilerini dolandırdığını iddia ettikleri kuyumcuya uygulanan haciz işlemini takip etti.

Alınan bilgiye göre, Altay Mahallesi Kuyumcular Çarşısı'nda kuyumculuk yapan O.F'de para ve altınlarının bulunduğunu öne süren vatandaşlar, suç duyurusunda bulunarak haciz işlemi başlattı.

O.F'nin kapalı olan iş yerine gelen mağdur avukatı, icra memurları ve polis ekipleri otomatik kepengi çilingir yardımıyla açtı.

Haciz sırasında, dolandırıldığını iddia eden vatandaşlar da iş yerinin önünde işlemleri izledi.

- Olay

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Cumhuriyet Savcılığı ve polise başvuran vatandaşlar, para ve altınlarını alarak kaçtığı iddiasıyla kuyumcu O.F. hakkında şikayetçi olmuştu.

İş yerini 3 gündür açmadığı belirlenen O.F'nin yaklaşık 100 kişiden 20 milyon lira aldığı iddia edilmişti.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 18:53
  1. dolandırıcılık
  2. İddia
  3. Manisa'da dolandırıcılık iddiası

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