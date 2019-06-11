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Manisa’daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çiftlik sahibinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11 Haziran 2019 Salı 16:58
Manisa’daki cinayetle ilgili 3 kişi tutuklandı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çiftlik sahibinin öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesinde bulunan hindi çiftliği ortaklarından Adem Maral’ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Manisa İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı Aykut Ç. ve yardım ettiği öne sürülen S.D. (27), K.C.Y. (23) ve A.A.’nın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Katil zanlısı Aykut Ç. ile cinayete yardım ettikleri iddia edilen S.D. ve A.A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken K.C.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayın geçmişi


Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Güzelköy Mahallesi Gabriköprü mevkisindeki hindi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hindi çiftliği işletmesinin ortaklarından Adem Maral (43), kendisinden haber alınamaması üzerine elleri bağlı halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede, Maral’ın başında av tüfeği yarası ile vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerine, birden fazla kişiye ait parmak ve ayak izlerine rastlandı. Cinayet zanlılarının yakalanması için çalışma başlatan Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Adem Maral’ın 35 KZP 19 plakalı aracı ile çiftlikte bekçi olarak çalışan Aykut Ç. (26) ve kimliği henüz tespit edilemeyen şüphelinin çiftlikte olmadığını tespit etti. Aracın GPS cihazı takibinden Alaşehir ilçesinde bulunduğunu belirleyen jandarma ekipleri, Manisa’dan Alaşehir ilçesinde giden yol güzergahındaki kamera kayıtlarını inceleyerek, şüpheli Aykut Ç.’nin yanında A.A. (16) ile yol aldığını ve aracı Alaşehir’de kırsal bir arazide terk edip kaçtığını belirledi.


Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, zanlı Aykut Ç.’nin sürekli irtibat halinde olduğu çiftlik çalışanı Özkan B.’nin de ifadesini aldı. Özkan B. ifadesinde, zanlı Aykut Ç. ile daha önce telefonda görüştüğünü, Aykut Ç.’nin ölen Adem Maral’ın çiftlikte çalışan A.A.’ya tecavüz ettiğini ve bu yüzden Adem Maral’ı öldüreceğini söylediğini aktardı.


8 ayrı suçtan aranan şüpheli Aykut Ç.’nin telefon sinyallerini, sosyal medya hesaplarını ve banka ve kredi kartı hesaplarını takip eden jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelileri yakalama çalışmalarını Alaşehir ilçesinde yoğunlaştıran jandarma ekipleri, drone, iz takip köpeği ve 50 personelle dağlık arazide cinayet zanlısı Aykut Ç., Çarıkbozdağ Mahallesi’ndeki bir evde cinayette kendisine yardım ettiği öne sürülen S.D. (27), K.C.Y. (23) ve A.A. ile yakalandı. zanlının kullandığı av tüfeği de gömdüğü yerde bulundu.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 16:58
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