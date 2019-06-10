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Manisa'daki çiftlik cinayetinde 4 gözaltı

Şehzadeler ilçesindeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral'ın av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin, iş yeri bekçisi ve 3 kişi Alaşehir'de saklandıkları evde yakalandı

10 Haziran 2019 Pazartesi 12:48
Manisa'daki çiftlik cinayetinde 4 gözaltı

MANİSA (AA) - Manisa'da çiftlik sahibinin öldürülmesine ilişkin, aralarında iş yeri bekçisinin de bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehzadeler ilçesi Güzelköy Mahallesi'ndeki hindi çiftliğinin ortaklarından Adem Maral (43), geçen cumartesi iş yerindeki binada elleri bağlı, başına av tüfeğiyle ateş edilmiş halde ölü bulundu.

Maral'ın 35 KZP 19 plakalı otomobili ve iş yerindeki bekçi Aykut Ç'nin (26) çiftlikte olmaması, şüpheleri bu kişi üzerine çevirdi.

GPS takibi yapılan araç, Alaşehir ilçesindeki kırsal arazide terk edilmiş halde bulundu. Yol güzergahındaki kamera kayıtlarını inceleyen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aykut Ç'nin, A.A. (16) adlı genç kızla yol aldığını tespit etti.

Şüphelilere ait telefon sinyali, banka ve kredi kartı hesaplarını takip eden jandarma ekipleri, çalışmalarını Alaşehir ilçesindeki kırsal alanda yoğunlaştırdı.

Drone, iz takip köpeği ve 50 personelin katıldığı arama çalışmaları sonrası Aykut Ç. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen A.A, S.D. ve K.C.Y, Çarıkbozdağ Mahallesi'ndeki evde yakalandı.

Cinayette kullanılan av tüfeği de gömülü halde bulundu.

Şüpheliler, ifade işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Bu arada, aynı çiftlikteki bir çalışanın jandarmaya verdiği ifadede, Aykut Ç'nin, kendisine A.A. adlı genç kıza tecavüz ettiği için Maral'ı öldüreceğini söylediği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 12:48
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