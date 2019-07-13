Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı- Kazada ikiye ayrılan otomobilin motor kısmı yolun ortasında kaldı, bagaj kısmı dere yatağına devrildi

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı, araçlardan biri ikiye bölündü. Manisa-İstanbul kara yolunda seyreden Rahmi Çeliker (45) idaresindeki 09 AE 917 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Oğuz Karayılan (40) yönetimindeki 06 BEM 724 plakalı otomobille ve Hakan Etleç'in (45) kullandığı 48 NL 765 plakalı otomobille çarpıştı. Çeliker'in kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle ikiye ayrıldı. Aracın motor kısmı yolun ortasında kalırken, bagaj kısmı dere yatağına devrildi. Kazada, Rahmi Çeliker ve eşi Hediye Çeliker (48) ile Oğuz Karayılan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Manisa Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İstanbul-Manisa kara yolunda ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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